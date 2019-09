Drama 'Stranci' Darka Lukića, u prijevodu na španjolski jezik Nikoline Židek, imala je premijeru 1. septembra u kazalištu Querida Elena u Buenos Airesu u Argentini i uspješno se izvodi svake nedjelje.

Predstava će biti na repertoaru ovog nezavisnog kazališta do kraja sezone 2019. godine.



Ova predstava pod nazivom „Priča s istočne strane“ igrana je u sarajevskom SARTRU u režiji Aide Bukvić 2013. godine u koprodukciji SARTR-a i Bosanskog narodnog pozorišta Zenica. Riječ je o duodrami u kojoj su uloge ostvarili Snežana Vidović i Sead Pandur.



Ovaj komad donosi priču o Selmi i Denisu, nekadašnjim školskim kolegama iz Sarajeva, koji se slučajno susreću u Londonu u vagonu podzemne željeznice. Tu počinje sjećanje i priča o životu bosanskih izbjeglica.



-„Strance sam najprije napisao kao radio dramu “Mind the gap” i ta je produkcija bila 2011. godine među tri radiodrame u finalnom izboru za najveću radijsku nagradu Prix Italia - kaže Darko Lukić.



Kasnije, objašnjava Lukić, napisao je teatarsku verziju, kojoj su ukazali povjerenje sarajevski SARTR i BNP Zenica, konkretno kolege Nihad Kreševljaković i Hazim Begagić.



- Aida Bukvić napravila je sjajnu režiju, gledao sam predstavu i u Srajevu i u Zenici, a Snežana Vidović i Sead Pandur bili su glumački upravo ono što je kao pisac zamišljao. Nikolina Židek prevela je tekst na španjolski, i objavila ga, a onda se jednog dana javila autorska agencija iz Argentine da traži prava - kaže Lukić.



Naveo je da nije imao priliku da pogleda zbog udaljenosti predstavu koja igra u Bunes Airesu ali da su mu kolegice i kolege koje žive tamo javili da je predstava jako dobra.



- Napisana za dvoje glumaca, tamo je doživjela da je igra njih deset, što je samo pojačalo moju ideju. Ja sam tu pokušao ispričati priču o ljudima koje je rat izbacio iz normalnog života i u šta su se sve ti životi mogli, ili se nisu mogli pretvoriti, upravo zbog tog rata. O ljudima koji su, gdje god dođu i kamo god pođu - stranci. Kako drugima, tako i sami sebi. Naravno, ugradio sam u to i dio moje životne priče, kao i priče bliskih ljudi koje dobro poznajem –kaže Darko Lukić u izjavi za Fenu.



Darko Lukić je teatrolog, dramarturg, dramski pisac, univerzitetski profesor koji trenutno živi u Njemačkoj i radi na europskim projektima kulture i obrazovanja, kao što su Europske prijestolnice kulture, Kreativna Europa i Razvoj publike, te predaje na fakultetima u Njemačkoj i Španjolskoj.





