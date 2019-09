U okviru izložbe nazvane "1989 - Baršunasta revolucija" na nekoliko tematskih panela sadržani su svi važni trenuci čehoslovačkog oslobađanja od komunizma. Izložba je večeras otvorena u sarajevskoj Vijećnici, a njome je obilježena 30. godišnjica te nenasilne revolucije.

Foto: Fena

Na panelima su fotografije na kojima se može vidjeti šta se događalo tokom te revolucije od sredine 1988. godine, a završava se odlaskom sovjetske armije s teritorije tadašnje Čehoslovačke.



Baršunasta revolucija trajala je od 16. novembra do 29. decembra 1989. godine, a tim narodnim buntom srušen je jedan od najstrožih komunističkih režima. Vođe revolucije bili su Vaclav Havel i Aleksandar Dubček, koji je vodio Praško proljeće 1968. godine.



Nakon što se mirnim putem Čehoslovačka razdvojila na dvije države za prvog predsjednika demokratske Češke izabran je Havel, a Slovačke Vladimir Mečiar.



Ambasadori Češke i Slovačke Republike Jakub Skalník i Martin Kačo obratili su okupljenima u Vijećnici ističući da su se građani, bez bilo kakve garancije za uspjeh i bez jasnih naznaka šta će se poslije dogoditi, usprotivili strogom komunističkom režimu.



Skalník je podsjetio da je to bio bunt protiv tadašnjeg političkog režima što je donijelo velike promjene u današnjim dvijema državama.



- U Čehoslovačkoj je počelo ispisivanje novih stranica historije, a sada su dvije zemlje Češka Republika i Slovačka Republika moderne demokratske države s jakom ekonomijom - dodao je.



- Obje države članice su sada Evropske unije i Sjevernoatlantskog saveza (NATO) - istaknuo je Skalník koji smatra da građani mogu biti zadovoljni rezultatima koji su uslijedili zahvaljujući Baršunastoj revoluciji.



Ambasador Republike Slovačke Martin Kačo istaknuo je da je ta revolucija od najvećeg značaja za dvije nacije koje su tada bile jedna nacija u jednoj zajedničkoj državi.



Broj učesnika te revolucije od 200.000 došao je do pola miliona, a iako to nije bio prvi slučaj narodne pobune protiv režima, građani su se usprotivili jer su studenti koji su prvi protestirali bili brutalno napadnuti od policije.



To je naljutilo, ne samo njihove roditelje, nego i brojne druge ljude koji su odlučili da više neće bespomoćno sjediti kući i nijemo prihvatati sve što se oko njih događa.



Revolucija se brzo proširila na druge velike gradove poput Bratislave i Brna, a uslijedili su i štrajkovi što je pokazalo koliko je komunistički režim koji je trajao 42 godine zapravo bio slab te je srušen i u ostalim državama.





