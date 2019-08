Na 25. Sarajevo Film Festival stigli su brojni gosti iz svijeta filma, kulture, politike i poznate ličnosti koji su večeras prošetali bosanskim ćilimom na platou ispred Narodnog pozorišta Sarajevo, gdje je svečano otvoren Festival.

FOTO: Armin Durgut/PIXSELL

Crvenim ćilimom prošetali su Danis Tanović, Ivana Roščić, Goran Bogdan, Saša Lošić, Branko Đurić, Tanja Ribič, Nikola Kojo, Alma Prica, Jadranka Đokić, Gordana Boban, Vedrana Božinović, Admir Glamočak, Emir Hadžihafizbegović, Branimir Popović, Jasna Žalica, Pjer Žalica, Jelena Veljača, Amra Džeko, Sarah Čerkez.



Među njima je bila i bh.rediteljica Ines Tanović čiji je film ''Sin''otvorio Festival, a koja je tom prilikom ukazala na značaj podrške te festivalske smotre autorima, te naglasila da SFF predstavlja svjetsku platformu koja omogućava da budemo prezentni u regiji i svijetu.



Jedan od najboljih glumaca na ovim prostorima Emir Hadžihafizbegović kazao je da na festival pristiže dosta gostiju iz svijeta koji su oduševljeni energijom malih, običnih ljudi u Sarajevu, „osjete sponu posla i duhovnosti koju BiH nosi, to je biće naše države, koja je neuništiva i to je backrgaund ovog festivala“.



Među gostima su bili i gradonačelnici Sarajeva, Zagreba i Podgorice Abdulah Skaka, Milan Bandić i Ivan Vuković, premijer i predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo Edin Forto i Elmedin Konaković.



Ove godine na SFF-u će biti prikazano rekordnih 270 filmova u 18 programa, iz 56 država svijeta, sa 68 svjetskih i 12 međunarodnih premijera, a 53 filma u konkurenciji je za Srce Sarajeva.



U programu Open Air sedam je filmova, među kojima i oni koji su osvojili prestižne filmske nagrade: „Tuga i slava“ u režiji Pedra Almodóvara, film „Jadnici“ a režiju potpisuje Ladj Ly, dobitnik Zlatne palme u Cannesu za „Parazit“ režija Joon Ho Bong, „Šavovi“ režija Miroslav Terzić, „To mora biti raj“ režija Elia Suleiman, „Lijepo doba“ režija Nicolas Bedos.



Među gostima ovog programa koji dolaze na Sarajevo Film Festival su reditelji Ladj Ly, Miroslav Terzić, Elia Suleiman, glumci Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djibril Zonga, Snežana Bogdanović, Jelena Stupljanin i drugi članovi glumačkih ekipa.



Program Open Air završava projekcijom filma Quentina Tarantina „Bilo jednom...u Hollywoodu“.



Povodom SFF-a u poslijepodnevnim satima upriličena je ulična parada ''Umjetnost u pokretu'' sa oko 200 umjetnika.



U hotelu „Europe“ večeras će biti organiziran i gala prijem za festivalske goste, a svečanost otvorenja bit će okončana velikim vatrometom.



Jubilarni 25. Sarajevo Film Festival, koji se održava pod pokroviteljstvom UNESCO-a, će trajati do 23. augusta.





(FENA)