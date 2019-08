Svjetskom premijerom filma "Sin" bosanskohercegovačke redateljice Ines Tanović večeras će biti otvoren Sarajevo Film Festival, najznačajnija filmska smotra u regiji.

Foto: FENA

Film će biti istovremeno prikazan u Ljetnom kinu Raiffeisen i Narodnom pozorištu Sarajevo.

"Sin" je priča o Armanu kojeg su kad je bio beba usvojili Jasna i Senad koji nisu mogli imati djecu. Međutim, četiri godine kasnije Jasna rađa Dadu. Arman se čitav život teško nosi s činjenicom da je usvojen. Pun eksplozivne energije, sa svojim školskim drugovima neprestano upada u nevolje. Iako iznimno inteligentan, označen je kao "problematično dijete".

Sigurno i voljeno se osjeća jedino kod Jasninih roditelja. Istovremeno, Arman radi sve što je u njegovoj moći kako bi skrenuo Dadu s puta samouništenja. Uprkos svemu što čini, njegovi roditelji negativno tumače njegovu uključenost i krive ga za sve probleme koje imaju s Dadom.

Uloge u flmu ostvarili su Dino Bajrović, Snežana Bogdanović, Uliks Fehmiu, Emir Hadžihafizbegović, Jasna Ornela Bery, Lidija Kordić i Hamza Ajdinović.

Govoreći o pristupu filmu, Ines Tanović je na današnjoj konferenciji za medije upriličenoj nakon press projekcije tog ostvarenja, istakla da je ona majka, da ima sina i da to jeste odgovornost. Ali također se zapitala kako bi se osjećala da je majka djeteta koje nije njeno biološko te istakla da je odgovornost tih roditelja velika.

Snežana Bogdanović, govoreći o ulozi majke dječaka, ocijenila je da su glumci ti koji trebaju da razumiju svijet oko sebe iako nemaju slična lična iskustva.

- Nije mi bilo teško da razumijem priču koju je Ines željela da ispriča. Mislim da ne postoji nešto kao što je perfektno roditeljstvo. U tom procesu svi pravimo neke greške - ustvrdila je Bogdanović, istakavši da svi roditelji žele ne povrijediti dijete u procesu odrastanja.

Smatra da je jako bitno osvjetljavati svakodnevne stvari.

Uliks Fehmiu ocjenjuje značajnim što je Ines Tanović odlučila da napravi film koji govori o mladima danas, o tome šta se dešava s njima i šta im se nudi.

- Ovaj film da se bavi samo odnosom roditelja prema djetetu bi bio potpuno drugačiji - istakao je Fehmiu.

Dino Bajrović koji tumači lik Armana rekao je da mu je iskustvo odrastanja u Sarajevu pomoglo da izgradi lik.

- Bio sam dosta nemiran dok sam odrastao, sretao sam se s raznim profilima ljudi. I ta neka iskustva su mi jako pomogla - rekao je Bajrović.

Govoreći o nasilju koje je primjetno u filmu i koje je sastavni dio odrastanja u Sarajevu, Ines Tanović naglašava da piše o onome što vidi oko sebe.

- Ne pravim skicu nečega što želim da kažem. To je jednostavno to. Kad to vidim na filmu tek onda osjetim koliko tu ima slojeva koje sam možda i nesvjesno pokrenula - navela je ona.

Osvrnula se na uslove u kojima danas djeca odrastaju, u vremenu kada nisu bitne knjige ili filmovi, nego instagram profil, tene, igrice...

(FENA)