Svjetskom premijerom filma “Sin“ bosanskohercegovačke rediteljice Ines Tanović u Narodnom pozorištu Sarajevo večeras će svečano biti otvoren 25. Sarajevo Film Festival (SFF) koji se ove godine održava pod pokroviteljstvom UNESCO-a i uz moto Sarajevo mon amour (Sarajevo ljubavi moja).

Sarajevo će u narednih sedam dana po 25. put biti regionalni centar sedme umjetnosti. Brojne zvijezde iz svijeta filma šetat će se novim crvenim tepihom umjesto klasičnog red carpeta. Riječ je o tradicionalnom bosanskom ćilimu na kojem su elementi s ćilima iz Sarajeva koji datira iz 1930. godine.

U trci za Srce Sarajeva 53 filma, 22 svjetske premijere

Ove godine za nagrade Srce Sarajeva u takmičarskim programima ukupno će se takmičiti 53 filma. U četiri takmičarske selekcije – igranog, dokumentarnog, kratkog i studentskog filma – čak 22 filma će zabilježiti svjetsku premijeru, četiri filma međunarodnu premijeru, 25 regionalnu i dva bosanskohercegovačku premijeru.

Elma Tataragić, selektorica Takmičarskog programa – igrani film u program je uvrstila devet filmova, a Rada Šešić, selektorica Takmičarskog programa – dokumentarni film selektirala je 16 filmova. U Takmičarskom programu – kratki film, prema odluci selektorice Elme Tataragić, ove godine će biti 14 filmova, dok je Asja Krsmanović, selektorica Takmičarskog programa – studentski film, u program je uvrstila 14 filmova.

Na 25. Sarajevo Film Festivalu od 16. do 23. augusta će biti prikazano ukupno 270 filmova u 18 različitih programa iz 56 zemalja.

Velika režiserska imena na 25. SFF-u

Za razliku od prethodnih godina kada su crvenim tepihom defilovale glumačke zvijezde poput Roberta de Nira, Morgana Freemana i Jeremyja Ironsa, ovogodišnji Sarajevo Film Festival bit će u znaku velikana režije.

Tako će prestižna nagrada Počasno Srce Sarajeva biti uručena jednom od najznačajnijih filmskih autora današnjice, meksičkom reditelju Alejandru Gonzálezu Iñárrituu.

Ovom dobitniku dva uzastopna Oscara za najboljeg reditelja – za filmove POVRATNIK i BIRDMAN ILI NEOČEKIVANA VRLINA NEZNANJA, nagrada SFF-a će biti dodijeljena za njegov izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti.

Tokom 25. Sarajevo Film Festivala, Iñárritu će imati Masterclass, a bit će održana i specijalna projekcija njegovog filma BIRDMAN ILI NEOČEKIVANA VRLINA NEZNANJA.

Sarajevo Film Festival će za svoj 25. rođendan ugostiti reditelja Pawela Pawlikowskog, kome će odati priznanje za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti i prijateljstvo koje ga povezuje sa Sarajevom i Bosnom i Hercegovinom. Velikom filmskom autoru će biti uručeno Počasno Srce Sarajeva, a program Posvećeno će prikazati bogatu retrospektivu njegovih radova, od dokumentaraca koje je radio za BBC do najnovijih uspješnica Ida i Hladni rat. Pawlikowski je već bio gost Sarajevo Film Festivala 2014. godine, kada je predstavio film Ida, te prošle godine, kada je Hladni rat otvorio festival.

Također, žirijem Takmičarskog programa – igrani film 25. Sarajevo Film Festivala predsjedavaće jedan od najcjenjenijih filmskih autora današnjice, švedski režiser i dobitnik Zlatne palme Ruben Östlund.

Sarajevo Film Festival će za svoj 25. rođendan ugostiti legendarnu francusku glumicu Isabelle Huppert, kojoj će odati priznanje za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti. Počasno Srce Sarajeva bit će uručeno Huppert prije projekcije filma JADNICI, koja se održava u nedjelju, 18. augusta, u 20:30 u Ljetnom kinu Raiffeisen.

Specijalni gost 25. Sarajevo Film Festivala je čuveni meksički glumac Gael García Bernal, dobitnik Počasnog Srca Sarajeva 20. Sarajevo Film Festivala (2014). Te je godine na festivalu prikazan legendarni film Alejandra Gonzáleza Iñárritua, ovogodišnjeg dobitnika Počasnog Srca Sarajeva, PASJA LJUBAV (2000) u kojem Bernal igra jednu od glavnih uloga.

Program u popularnom ljetnom kinu ”Open Air” večeras će otvoriti ostvarenje ”Sin”, drugi dugometražni film bh. rediteljice i scenaristice Ines Tanović.

U narednim danima slijede francuska drama “Jadnici” Ladja Lyja (Les Miserables, 18. avgust) , južnokorejski ”Parazit” Bong Joon-ho, osvajač ovogodišnje Zlatne palme u Cannesu (19. avgust), drama ”Šavovi” Miroslava Terzića (20. avgust), francusko-kanadska komedija ”To mora biti raj“ Elie Suleimanis (It must be Heaven, 21. avgust) i francuski film ”Lijepo doba” Nicolasa Bedosa (La Belle Epouqe, 22. avgust).

Program u Otvorenom kinu Metalac zatvoriće jedan od najiščekivanijih filmova godine, ”Bilo jednom… u Hollywoodu” Quentina Tarantina (Once upon a time … in Hollywood) 23. avgusta.

“Sretni smo da je i UNESCO prepoznao Sarajevo Film Festival kao čuvara kulturne baštine i raznolikosti. Od samih svojih početaka, umjetnošću smo čuvali duh, stvarali nove vrijednosti i pomjerali granice društva i kulture”, izjavio je direktor Sarajevo Film Festivala Mirsad Purivatra.

(BHRT)