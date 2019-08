Četiri filma na kojima je sarajevski muzički producent i DJ Nenad Kovačević, alias Audio InFunktion, radio sound design, muziku i mix filmova zabilježit će svjetsku premijeru na predstojećem Sarajevo Film Festivalu (SFF).

To je prije svega kratki igrani film "Jama" reditelja Albana Ukaja sa glumačkom postavom Izudinom Bajrovićem, Dinom Mušanović, Igorom Skvaricom i Zlatanom Školjićem.

- Ovaj film je i u Takmičarskom programu za najbolji kratki film na ovogodišnjem SFF-u. Tu je ostvarenje 'A Village After Dark' reditelja Benjamina Dizdarevića, u švedskoj produkciji sa švedskim glumcima i ekipom. Zatim kratki film Zorana Ćatića pod nazivom 'Fuga' sa Semirom Krivićem, Majom Zećo, Robertom Krajnovićem, Slavenom Vidakom, Alenom Džebo i Romanom Mehićem. Na kraju, tu je i ostvarenje Damira Bašića 'Delta Val' sa sjajnim Emirom Fejzićem u glavnoj ulozi i odličnim soundtrackom koji je uradio band "Propeler" – istakao je u razgovoru za Fenu Kovačević.

Na svim filmovima radio je sound design i sound miks (miks kompletnog filma), dok je za poneke zaslužan i za radio ADR, foley i muziku.

- Svaki film je priča za sebe, pa je tako i moj dio posla bio različit na svakom projektu. To svakako ovaj posao čini posebno zanimljivim, jer nikad ništa nije isto i uvijek su neki novi izazovi pred vama – dodaje Kovačević.

Govoreći da li je imao posebnih zahtjeva od produkcijskih kuća radeći muziku za te filmove, otkriva da je svaki redatelj imao svoju viziju filma i ideje, praćene raznim zahtjevima u muzici i sound designu. - Nekako je to sastavni dio ovog posla, a što su ideje i zahtjevi kompleksniji i luđi, utoliko je moj posao zanimljiviji i privlačniji. Od spomenutih projekata izdvojio bih film Albana Ukaja koji je pred ekipu postavio zaista neobične i nekonvencionalne zadatke, od samog snimanja na setu, do finalnog miksa u postprodukciji - rekao je on.

Budući da rad na čak četiri filma iziskuje dosta vremena, ističe da je riječ o dugom i mukotrpnom procesu i to je nešto na šta je navikao s obzirom na to da je veoma dugo u ovom poslu.

- Moj radni dan traje više od 10 sati, uključujući i vikende. Uz dobru organizaciju i menadžment uspije se stići sve. Produkcija nekih filmova traje i više godina, pa je tako sasvim normalno da uvijek radim nekoliko projekata paralelno. Primjera radi, produkcija višestruko nagrađivaniog filma Tarika Hodžića 'Scream For Me Sarajevo', koji sam također radio, trajala je skoro pet godina - naglašava Kovačević.

Do kraja godine radit će još dva dokumentarna i dva igrana filma paralelno.

- Još uvijek ne smijem iznositi detalje jer sam vezan ugovorom za šutnju, ali čim autori puste oficijelni PR rado ću ga podijeliti s javnošću. Za sada mogu reći da je prvi dokumentarni film sportski, a drugi se bavi srednjovjekovnom Bosnom. Jedan kratki igrani film radi se u domaćoj produkciji, a drugi u koprodukciji više evropskih produkcijskih kuća - podvukao je on.

Zvanje sound designera, kako kaže, došlo mu je samo po sebi jer već niz godina radi filmove svih formata, kao i crtane filmove.

Ipak, prelomna tačka bila je kada je pozvan na Berlin Film Festival i njihov Talent kampus koji organizuju svake godine.

- Tada ovaj festival dovodi najtalentovanije umjetnike iz svih krajeva svijeta u Berlin da razmjenjuju iskustva i znanja u seriji naprednih radionica sa vrhunskim predavačima. Imao sam sreću da su me tamo još dodatno odabrali i da radim jedan film u produkciji Berlin Film Festivala sa sjajnim timom predvođenim Mikeom Figgisom, režiserom koji je bio nominovan sa Oskara sa svojim filmom 'Napuštajući Las Vegas' sa Nicolasom Cageom i Elisabeth Shue u glavnim ulogama. Sva ta iskustva su me možda usmjerila ka zvuku, muzici i sound designu u filmovima - objašnjava Kovačević.

O tome da li su sound designeri dobro plaćeni za svoj rad kaže da kao i u svim ostalim granama u Bosni i Hercegovini uvijek može bolje i više, al se ne žali.

- Šutim, radim i fokusiran sam na projekte i njihov kvalitet, a novac će doći sam po sebi ako si dovoljno posvećen i ako u potpunosti voliš to što radiš - mišljenja je on.

U pogledu zakonske regulative smatra da ima i dobrih i loših stvari. Unatoč tome optimista je i vjeruje da će se s vremenom sve poboljšati.

- Međutim, ostavio bih te stvari stručnijim ljudima od mene, koji se zaista bave time svakodnevno, moja struka je ipak muzika i zvuk – potcrtava on.

Za one koji se tek upuštaju u ovaj posao savjetuje "rad, rad i samo rad".

- Kroz konstantan rad učiš na svim poljima i postaješ bolji, učiš na svojim greškama, proširuješ znanje, sarađuješ sa raznim umjetnicima, razmjenjuješ ideje itd. Uz obavezno edukovanje, naravno - škole, seminari, knjige, youtube, tutorijali i slično – poručio je mladim muzičarima Kovačević u razgovoru za Fenu pred sutrašnje otvaranje Sarajevo Film Festivala.

