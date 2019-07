"Hatidža" je naziv poeme bosanskohercegovačkog pjesnika Mileta Stojića koju je posvetio prošle godine preminuloj srebreničkoj majci Hatidži Mehmedović. Stojićeva poema prevedena je na 19 jezika i pretvorena u knjigu, a njena promocija održana je danas u Sarajevu, u Bošnjačkom institutu, javlja Anadolija.

Foto: Anadolija

Pored Stojića, autora poeme, promotori njenog izdanja na 19 jezika bili su Hasija Borić-Stojić, Mile Babić, Hilmo Neimarlija, Enes Duraković, Enes Karić i Izedin Šikalo iz izdavačke kuće "Dobra knjiga".



Promocija knjige počela je čitanjem poeme na bosanskom jeziku, što je učinila glumica Hasija Borić-Stojić, zatim je to na engleskom i njemačkom jeziku uradila Hana Stojić, dok je poemu na arapskom jeziku pročitao akademik Enes Karić.

Glumica Hasija Borić-Stojić, koja se već dugo bavi temom genocida nad Bošnjacima, ističe kako je veoma bitno i na ovaj način se odužiti majkama Srebernice.



"Važno je, jer majke Srebrenice su, po mom mišljenju, one koje su se u velikoj mjeri izborile za to da uopće bude priznato da je nad Bošnjacima izvršen genocid. Važno je zato što su se majke Srebrenice izborile za to da njihovi sinovi i rodbina leže u Potočarima, blizu onog mjesta gdje su pogubljeni, a ne na onom mjesto koje je bilo planirano", poručila je Borić-Stojić, te dodala:



"Ne smijemo zaboraviti. Umjetnici se moraju baviti, ja ih pozivam da se bavimo velikom temom genocida u Srebrenici, ali pritom, ja uvijek ponavljam, da se genocid nije desio samo u Srebrenici, da se on desio i u Prijedoru, i u cijeloj BiH. Jer ako Radovan Karadžić izađe i kaže 'jednog naroda će nestati', onda je vrlo jasno, ja nisam pravnik, da je postojala genocidna namjera."



Na pitanje da li majke Srebrenice, u odnosu na to koliku borbu vode, imaju poštovanje koje su zaslužile u našem društvu, Borić-Stojić ističe kako one imaju poštovanje velikog broja časnih ljudi.



"Majke Srebrenice su često i napadane. Ne znam ko lansira te vijesti, koje službe i odakle, mislim da je bilo čak i bacanja ljage na te majke. Mislim da je to sramotan čin, za mene je svaka majka antička heroina. Za mene je svaka majka neispjevana pjesma, jedna nenapisana drama, jedan nenapisan roman. Što se mog umjetničkog života tiče, bez obzira da li govorila kao glumica, redetaljka ili pisac, obećavam, ako Bog da života i zdravlja, da ću ostatak svog života provesti da se borim za istinu, pravdu, isto onako kako se borila rahmeti Hatidža Mehmedović, kojoj smo danas posvetili ovaj dan. Haram bilo svakome ko na njih baca bilo kakvu vrstu ljage", zaključila je Borić-Stojić.



Akademik Enes Karić istakao je kako u pjesmi Mileta Stojića dominira riječ Hatidža i praznina.



"Prazna srca, prazna Bosna, prazne nade. Izvanredna pjesma", kazao je Karić, te dodao: "Biblija i Kur'an su stari drevni tekstovi i ti tekstovi baštine kulturu sjećanja, na 10 zapovijedi "ne ubije", "ne ukradi", "budi pošten", i to je ta kultura. Ova pjesma nosi tu biblijsko-kur'ansku kulturu."



Autor poeme Mile Stojić istakao je kako je presretan da je ova knjiga štampana.



"Tu su prevodi na 19 jezika. Tu su sjajne ilustrijacije, grafike i instalacije našeg velikog slikara Halila Tikveše, a moja namjera je bila da dam jedan omaž Hatidži, velikoj majci Srebrenice, velikoj ljudskoj majci", rekao je Stojić, te dodao: "



"Da nije bilo majki Srebrenice mislim da genocid u Srebernice uopće ne bi bio priznat. One su, po mom mišljenju, činile više nego cjelokupna bh. politika i doplomatija u zadnjih 25 godina. Kada pogledamo kroz šta su sve prolazile, na koji način je njihova recepcija bila objelodanjena i u svijetu, i kod nas, one su se drugi put pokazale kao heroine."



Autori i prevodioci odrekli su svih honorara prilikom štampanja knjige, a ona će biti dodijeljena Memorijalnom centru Srebrenica u Potočarima, koji je jedina institucija koja ima pravo na distribuciju.



(AA)