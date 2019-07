Posljednje pripreme su u toku kada je u pitanju organizacija predstojećeg muzičkog festivala "Live Stage" koji će od 26. do 28. jula na platou Skenderija u Sarajevu okupiti 27 izvođača.

Foto: FENA

Organizatori festivala potvrdili su danas novinarima na pres-konferenciji da se program nije mijenjao te da posjetitelje iz BiH, ali i drugih država očekuje muzički spektakl.



Na ovom muzičkom događaju, između ostalih, nastupit će Bajaga i instruktori, Zabranjeno pušenje, Crvena jabuka, Van Gogh, Hladno pivo, Kiki Lesendrić i Piloti, Grupa Bolero i Regina.



Svaku od tri festivalske noći trebala bi nastupiti po tri benda, a u ponoć bi počinjao dio sa elektronskom muzikom, svi koncerti i druga dešavanja bi trebala trajati do tri ujutro i sve će biti besplatno.



Producent Festivala Adnan Mundžić najavio je objavljivanje novog promotivnog video materijala koji će pomoći dodatnoj turističkoj promociji Sarajeva.



Da je u pitanju novi program koji će glavni grad Bosne i Hercegovine staviti u fokus u mjesecu kada u Sarajevo dolazi najviše turista, ocijenio je danas predsjednik Turističke zajednice Kantona Sarajevo Nermin Muzur.



Mišljenja je da je ovakav festival nedostajao Sarajevu te je izrazio nadu da će on postati nešto što će biti dio stalne ljetne ponude grada.



Da bi sve proteklo u najboljem redu kada je u pitanju sigurnost pobrinut će se Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Kantona Sarajevo, što je danas najavio ministar Admir Katica koji je kazao da je ovako veliki događaj u okviru kojeg se očekuje prisustvo više hiljada ljudi dnevno sigurnosni izazov.



- U toku je sačinjavanje plana fizičkog, operativnog, saobraćajnog i KDZ osiguranja. Prema najavama organizatora u navedenim terminima u ta tri dana očekuje se veliki broj posjetilaca odnosno od 15.000 do 30.000 po danu - pojasnio je.



Osim zaštitarskih agencija, manifestaciju će osiguravati i veliki broj policijskih službenika od kojih će mnogi biti u civilu, ali na sastanku koji je planiran za utorak određena pitanja će još preciznije biti definirana.



Ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adnan Šteta najavio je izmjenu režima saobraćaja te će u ulicama Skenderija, Hamdije Kreševljakovića i Ulici Vrbanja biti potpuna privremena obustava saobraćaja, a policajci će usmjeravati vozila na alternativne pravce.



Obustava saobraćaja 26. jula počet će od 18.00 sati, a 27. i 28. jula od 17.30 sati. U tom periodu neće se odvijati ni trolejbuski saobraćaj, a u ovim terminima tramvajski saobraćaj će biti besplatan.



Kako je najavljeno, postavljanje konstrukcije na kojoj će biti održani koncerti počet će u utorak, za šta će organizatorima trebati tri dana.





(FENA)