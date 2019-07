Tematska etnološka izložba "U ogledalu", autorice Lebibe Džeko, otvorena je u ponedjeljak navečer u Centru za kulturu Mostar, u sklopu manifestacije "Mostarsko ljeto".

Izložbu je organizirao Muzej Hercegovine Mostar u suradnji sa Zemaljskim muzejom BiH, priopćeno je iz Mostarskog ljeta.

Autorica Lebiba Džeko etnološka je stručnjakinja koja iza sebe ima nekoliko različitih postavki s kojima se predstavljala publici u državi, ali i izvan nje. Sve te izložbe vuku korijen iz bogate etnološke kolekcije Zemaljskog muzeja za koju Džeko kaže da je neprocjenjiva i da svakodnevno u njoj nalazi predmete koji je iznova oduševljavaju.

Na izložbi su predstavljeni predmeti iz više kolekcija Odjeljenja za etnologiju i to kolekcije gradskog pokućstva, kolekcije osobnih predmeta te kolekcije pomagala za preradu tekstila.

"Sjajno je vidjeti kako mi ovdje nismo nimalo zaostajali za Europom, jer su naše žene koristile ista divna i ukrašena ogledala koja su se koristila i u Veneciji, recimo. U nekom pogledu smo čak bili i ispred njih", istaknula je autorica.

Izložba nudi i neka nova saznanja o ogledalu - povijesni značaj, porijeklo i za što su ga sve ljudi upotrebljavali.

Tako se kaže da su prva ogledala od stakla najvjerojatnije izrađivali Rimljani. Na naše prostore došla su upravo njihovim posredstvom i za razliku od njihove upotrebe u prethodnim erama, gdje je ogledalo imalo sakralnu funkciju, Rimljani su ga koristili kao predmet za svakodnevnu upotrebu, posebno kao dio pribora za uljepšavanje.

Sve do sredine dvadesetog stoljeća ogledalo je predstavljalo luksuzni predmet koji nije bio dostupan svima. Zbog skupocjenosti samog stakla i okviri ogledala su izrađivani od dragocjenih materijala kao što su srebro i sedef, i to posebnim, zahtjevnim, zanatskim tehnikama poput filigrana, inkrustracije, zlatoveza i duboreza u drvetu. Upravo neka od tih bogato ukrašenih ogledala prikazana su na izložbi, gdje su jasne različite tehnike izrade i ukrasa od istoka do zapada Europe, navodi se u priopćenju.

