Pjesnik iz Sarajeva Dejan Tešić osvojio je prvo mjesto na internacionalnom pjesničkom konkursu Šinkovičevih dana poezije održanih u slovenačkoj opštini Idrija.

Proteklog vikedna, naime, u opštini Idrija održana je dvodnevna kulturna manifestacija "Šinkovčevi dnevi poezije", nazvana u čast slovenačkog pjesnika Črtomira Šinkovca, koji je rođen u ovoj opštini.



Manifestacija je obuhvatala književne radionice koje je vodila poznata slovenačka pjesnikinja Maja Vidmar, te turistički obilazak Idrije i književni konkurs.



Prvo mjesto na književnom konkursu u kategoriji "Slovenci po svetu" osvojio je upravo pjesnik iz Sarajeva Dejan Tešić.



"Svaki se pjesnik osjeća počastvovan kada osvoji književnu nagradu, smatrajući to potvrdom svoga djela i shvatanjem da ono što radi ne radi uzalud, već da to ima neku vrijednost i trajnost. Mladi pjesnik poput mene, koji je tek na početku svog književnog puta – ne onog pjesničkog, naravno, nego upravo književnog, profesionalnog, dakle objavljivanog i nagrađivanog – se osjeća naročito počastvovano. Tim više se ima pravo tako osjećati, znajući da je nagradu dobio isključivo zahvaljujući prepoznavanju njegovih kvaliteta od strane stručnog žirija na manifestacijama na kojima se književnost, a naročito poezija, još uvijek živi i cijeni, za razliku od sve većeg broja nekada čuvenih manifestacija i nagrada koje gube svaki legitimitet očitim namještanjem pobjednika, na kojima poezija, umjetnost i kultura uopšte bivaju zasjenjeni egoizmom, prostaklukom, odsustvom svakog poetskog kvaliteta i mizernim materijalizmom", kaže Tešić na početku razgovora za Vijesti.ba.



Njegova pjesma osvojila je prvo mjesto na slovenačkoj manifestaciji, a pri tome nije napisana na slovenačkom jeziku, čak ni prevedena.



"Osvojiti prvo mjesto na književnoj manifestaciji u državi koja, premda nam je u svakom, pa tako i u kulturološkom smislu bratska država, koja je bila dio velike zajednice naših južnoslavenskih naroda, ne pripada strogo našem govornom području i to pjesmom na mom vlastitom jeziku trojnog imena, a ne na slovenačkom – izvanredan je uspjeh koji potvrđuje moje vjerovanje da poezija, kao i muzika sama, najbliža sestra njena u porodici umjetnosti, ne poznaje umjetne i neprirodne ljudske granice, i da govori na jednom višem nivou svojim vlastitim jezikom za koji, nažalost, ljudski rod ima sve manje sluha", pojašnjava nam ovaj mladi pjesnik.



Na pitanje otkuda jedan Sarajlija u konkurenciji za nagradu koja nosi slovenački predznak, odgovara da za dobijanje nagrade nije zaslužan samo on.



"Nemoguće mi je govoriti o tome, a ne spomenuti Slovensko kulturno društvo 'Ivan Cankar' iz Sarajeva, čiji sam član, te direktoricu društva Vericu Džindo, na čiji sam nagovor zapravo i konkurisao na ovom književnom natječaju, i zahvaljujući kojoj sam, također, bio u prilici lično preuzeti nagradu i pročitati svoju pjesmu pred više od stotinu ljudi u publici", dodaje naš sagovornik.



Nagrada će mu, kako priznaje, dati dodatni vjetar u leđa da stvara nešto što će trajati i doći do onih kojima je potrebno i koji će to razumjeti upravo onako kako i treba razumiju.



"Poručiti da istinska poezija živi i da će živjeti uvijek, pa makar i daleko od festivala u BiH i regionu, poručiti mladim pjesnicima da vjeruju u sebe ali da se ne zanose, nego da rade na sebi, da napreduju svakog dana, jer koliko god da zvučalo dobro – nikad nije dovoljno dobro, i zahvaliti se svima koji su mi pokazali da u ovoj borbi nisam sam, i da će tu borbu ponekad, poneko prepoznati i nagraditi je uspjehom", zaključuje Tešić.



U nastavku pročitajte pjesmu Dejana Tešića koja je osvojila prvo mjesto na internacionalnom pjesničkom konkursu u Sloveniji:



Infekcija svjetla







u noći



vlastitoj



crnilom pokušavam ugasiti crnilo



koje gori u šolji u mojim rukama



poput ograničene rupe



gorućih grimiznih granica







Ima svoj početak.



Ima svoj kraj.



Ima svoj krug.







poput mene snova sazviježđa i vječnosti







noć je utjeha i majka



poražavajućem svjetlu



koje mi je potrebno da trajem







daj mi iz crnila svog kruga



i spali plamenom svoje nutrine sve čemu su potrebne laži







i onda bismo mogli neosjetno proći kroz kapije svjetla



izvan bunila pojma i postojanja



u nesvjesnu potrebu za utjehom nakon



onoga što kroz dvije i sve boje bijaše nam dočarano



i mi u vatri bez smisla vjerovasmo da je vrijednost toga određena



i nazivasmo to život



i pokušavasmo u boli da budemo sretni.





