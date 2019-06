Predstava "Snijeg" koju je po motivima istoimenog romana nobelovca Orhana Pamuka režirao Dino Mustafić, premijerno je izvedena večeras na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo u prisustvu Pamuka koji na poziv bh. izdavačke kuće "Bybook" boravi u Sarajevu.

Roman "Snijeg" čitaoca vodi u Karas, grad koji obiluje istorijom i u kojem će se glavni junak ponovno sresti sa starom ljubavi. Ljubavna je to priča i napeti politički triler gdje se rasvjetljavaju sukob između svjetovnog i ekstremnog islamskog svijeta.



Vrsne glumačke uloge ostvarili su Aleksandar Seksan, Ermin Sijamija ,Amra Kapidžić, Amila Terzimehić, Senad Bašić, Vedrana Božinović, Jasna Diklić, Kaća Dorić, Dragan Jovičić, Aldin Omerović, Vedran Đekić, Semir Krivić, Mak Čengić, Irfan Ribić, Milan Pavlović, Nerman Mahmutović, Merima Lepić-Redžepović, Mona Muratović, Belma Salkunić, Riad Ljutović.



Mustafić je prethodno na konferenciji za medije podsjetio da je Pamuk upravo za "Snijeg" dobio Nobelovu nagradu, ocijenivši da je to roman koji je autora izbacio u svjetsku književnu orbitu.



- To je roman koji ima više tema u kojima će svakako i posjetioci koji dođu na predstavu moći prepoznati odraze sopstvene stvarnosti, kulturnih lomova, istorijskog naslijeđa, odnosa tradicionalizma i modernizma. Razgovora o tome šta se dešava kada se ideologizira neka vjera. Kako se prećutkuju zločini svojih, a prate onih drugih - kaže Mustafić.



Uz režisera Dinu Mustafića, autorski tim predstave čine i Bojana Vidosavljević i Emina Omerović koje su uradile adaptaciju teksta i dramaturgiju. Scenografiju potpisuje Dragutin Broz, kostimografiju Lejla Hodžić, a muziku Damir Imamović.



Rad na predstavi trajao je duže od dva mjeseca, a prvo reprizno izvođenje zakazano je za 27. juni.





