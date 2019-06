U okviru 23. tradicionalne manifestacije Novogradski dani 2019. u Galeriji Općine Novi Grad Sarajevo danas je predstavljena izložba "Sarajke na platnima bh. slikara", autorice Indire Kučuk – Sorguč, rađena u saradnji sa Muzejem Sarajeva.

Foto: Općina Novi Grad - 24sata.info

Izložba je koncipirana tako da kroz različite likovne forme i stilove u portretskom izrazu prezentira žene - stanovnice Sarajeva, koje su birale i živjele Sarajevo.

Kako se navodi u saopćenju Općine, izložba predstavlja izdvojeni segment znanstveno-istraživačke radnje iz antropologije u kojoj autorica Kučuk-Sorguč proučava evolucijsku prošlost stanovništva od razine genetike do razine kulture, s posebnim akcentom na sarajevske žene, predvoditeljice emancipacije od kraja 19. do početka 21. stoljeća.

- Veoma mi je bilo važno staviti akcenat na ženu, Sarajku, koja je meni ujedno bila i inspiracija za ovu priču jer su one te koje idu naprijed, koje su progresivne, koje su pokretačice novih procesa. Morate znati da su ove žene tj. ovi portreti izabrani posebnom delikatnom metodom - od siromašne žene do bogatašice, od učiteljice do učenice, od novinarke do prosvijećene osobe, dramskih umjetnika, likovnih umjetnika do nepoznatih žena - istakla je autorica Kučuk-Sorguč.

Predstavljeno je 30 umjetničkih djela koja su naslikala 22 umjetnika, od kojih su dvojica autora nepoznata, dok su među njima i četiri slikarice, dok je Nevenka Georgijević-Ilić oslikala u renesansnom maniru svoje viđenje sarajevske žene.

Na izložbi su predstavljena i umjetnička djela autora koja su već odavno ušla u anale bosanskohercegovačke likovne umjetnosti, a između ostalih tu su djela Romana Petrovića, Gabrijela Jurkića, Mersada Berbera, Maria Mikulića, Đoke Mazalića i Ismeta Mujezinovića.

Kučuk – Sorguč je istakla da ima u planu putem javnog oglasa pripremiti i izložbu “Sarajke 2”.

Izložba “Sarajke na platnima bh. slikara” moći će se pogledati u Galeriji Općine Novi Grad Sarajevo svakim radnim danom od 10.00 do 16.30 sve do 9. jula.

(FENA)