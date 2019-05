U Banjoj Luci je večeras predstavljena knjiga "Jasenovac" autora Ive Goldsteina.

Foto: FENA - 24sata.info

-Nastojao sam napisati cjelovitu istoriju jasenovačkog logora, od 1941. do njegovog nestanka 1945.godine - rekao je Goldstein.

Istakao je da je htio napisati istoriju patnje i smrti u Jasenovcu.

-A za politizacije bilo koje vrste nemam baš puno senzibiliteta – ističe Goldstein i dodaje da pokušava biti izvan toga te da bi mu bilo žao da jedno stručno pitanje izađe iz područja profesije i postane predmet politike.

Naglašava da bi centralna tema Jasenovca morala biti, a kod njega u knjizi i jeste, žrtva, njihova stradanja u Donjoj Gradini i drugim stratištima, ali i strategije preživljavanja i drugo.

Reakcije istoričara na ovu knjigu su, navodi, dijelom povoljne, ali ima i različitih kritika, koje su više izvan struke.

Kaže da mu je drago da je knjiga predstavljena u Banjoj Luci, u kraju iz kojeg je mnogo ljudi stradalo u tom logoru.

Uime izdavačke kuće „Fraktura“ Seid Serdarević je rekao da je knjiga važna i za Hrvatsku i regiju, jer je objektivna i bori se protiv svake vrste revizionizma u vezi s temom Drugog svjetskog rata i Jasenovca.

Takve knjige su potrebe, jer, kako kaže, trezveno donose teme koje često služe u politikantske svrhe, a ne kao pijetet prema žrtvama, i da služe istorijskoj istini.

U pitanju je, ističe, opsežna i važna naučna monografija objavljena krajem oktobra prošle godine.

-Knjiga je produkt dugogodišnjeg Goldsteinovog bavljenja temom NDH, Drugog svjetskog rata, holokausta, koji je skupljao materijale po arhivima, kao i svjedočanstva - istakao je Serdarević navodeći da knjiga na potpuno istorijski način i s punim naučnim utemeljenjem pristupa građi, ali Goldstein uklapa i lična svjedočanstva preživjelih u svoj narativ o Jasenovcu.

Knjiga obuhvata istoriju koncentracijskog logora Jasenovac od njegovog osnivanja do 1945.godine, ubistva, progone, te, kako kaže, daje pogled sa svih strana, jer Goldstein govori i onima koji su bili mučitelji, kao i o žrtvama.

Opremljena je i kartama i fotografijama koje dosad nisu bile objavljene.

Istoričar Husnija Kamberović kaže da je važno razgovarati o temama koje su značajne za našu istorijografiju, ali i za javnost.

-I pored činjenice da Jasenovac nije jedino mjesto zločina, od kojih su brojna i blizu Banje Luke, on ima posebno mjesto. To je kruna zločina, terora i to je mjesto gdje su ustaše do krajnjih granica i najekstremnijih posljedica razradili svoju ideološku prednost stvaranju jedne etnički i rasno čiste NDH - rekao je recenzent knjige, Goran Hutinec, docent na Odsjeku za suvremenu povijest zagrebačkog Filozofskog fakulteta.

Nakon prezentacije održan je i okrugli sto na temu: "Istoriografija – predvodnica i/ili sljedbenica: Politička zbivanja u Jugoslaviji 1989. i istorijski revizionizam".

Istoričarka Dubravka Stojanović je rekla da je History festival prvi put organiziran u Banjoj Luci, a sutra će biti u Titovom bunkeru i Konjicu, gdje će govoriti i članovi nekadašnjeg Predsjedništva Jugoslavije.

-Želimo da govorimo o ovim temama koje jesu bolne i teške, ali se o njima mora govoriti kako bi išli dalje – istakla je Stojanović.

( FENA)