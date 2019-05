U okviru manifestacije "Mostarsko proljeće 2019.", odnosno XXI. dana Matice Hrvatske, u četvrtak, 30. svibnja, s početkom u 20 sati, bit će odigrana predstava "Anđeli Babilona" Mate Matišića, u režiji Admira Glamočaka.

Foto: FENA

Glumačku postavu čine: Admir Glamočak, Ajla Hamzić, Emir Sejfić, Emir Spahić, Jasmin Krpo, Mirsad Elezi i Amela Kreso. Scenografiju i kostimografiju potpisuje Lejla Hodžić, a glazbu Dino Šukalo.



- Jesmo li spremni odreći se sebe zarad pozicije i ugleda u društvu? Da li je to vrijedno? Razmišljamo li, pri tome, o sebi i pravim vrijednostima života mnogo važnijim od pozicije i ugleda? Dođite i otkrijte! Interesantna, uzbudljiva i energična komedija koja na ironičan i duhovit način prikazuje ono sa čime se, zapravo, svakodnevno susrećemo i suočavamo – navodi se u najavi.



Naredne večeri, u petak 31. svibnja, u "Studiju 64" Narodnog pozorišta Mostar s početkom u 20 sati na repertoaru je predstava "Alfa Beta" Edwarda Anthonya Whiteheada, u režiji Saše Oručevića.



U predstavi glume Fatima Kazazić i Saša Oručević, a scenografiju i kostimografiju potpisuje Sabina Trnka.



- Koja je svrha i smisao braka? Što brak sa sobom kroz vrijeme nosi? Koliko ostajemo svoji? Kako nas brak oblikuje? Jesu li naša očekivanja prevarena? Da li u svim bračnim i životnim fazama osjećamo onu platonsku ljubav i zanos kao na početku veze ili to može prerasti u nešto drugo i šta je to? Neka su od pitanja koja se prožimaju kroz predstavu 'Alfa Beta' - kaže se u priopćenju NP Mostar.

(FENA)