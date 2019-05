Konferencija "Evropski muzej godine" (EMYA), u organizaciji Muzeja ratnog djetinjstva i Evropskog muzejskog foruma (EMF), otvorena je večeras svečanim prijemom u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine.

Ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo Mirvad Kurić rekao je tokom ceremonije otvorenja da muzejske aktivnosti prelaze granice uspostavljene političkim ili geografskim ograničenjima, čemu svjedoči i ova konferencija.



- Kultura se izdiže iznad nacionalnog i regionalnog te postaje globalna. Vjerujem da je Sarajevo mjesto gdje treba da razgovaramo o izazovima koji stoje pred Evropom - rekao je Kurić, podsjećajući da je za ovu priliku u glavni grad Bosne i Hercegovine došlo više od 200 muzejskih eksperata iz Evrope.



Zvanicama na svečanom prijemu u botaničkoj bašti Zemaljskog muzeja obratili su se i predsjednica Evropskog muzejskog foruma Jette Sandahi, izvršna direktorica Muzeja ratnog djetinjstva iz Sarajeva Amina Krvavac i direktor Zemaljskog muzeja Mirsad Sijarić. Budući da se konferencija ove vrste, koja se održava 40 godina, dešava prvi put u Sarajevu, oni su ukazali na značaj skupa i za bosanskohercegovačku kulturnu scenu te naglasili ljepotu grada domaćina koji će za ovu priliku okupiti oko 250 učesnika iz više od stotinu evropskih muzeja.



Konferencija "Evropski muzej godine" trajat će ove godine od 22. do 25. maja, a njen radnio dio počet će sutra ujutru u UNITIC-u.



Manifestacija ove vrste organizira se od 1977. godine, kada Evropski muzejski forum počinje predstavljati rad evropskih muzeja te poticati njihovu izvrsnost i kvalitet.



Konferencija je danas jedan od najprestižnijih događaja na kulturnoj i muzejskoj sceni, koji omogućava razmjenu iskustava i dobrih praksi stručnjaka iz čitave Evrope.



Iako je održavanje ovog događaja u glavnom gradu Bosne i Hercegovine od velikog značaja za afirmaciju bh. kulturne scene, treba istaknuti i to da je ovo prvi put da je domaćim muzejima ukazana prilika da predstave njihov rad i aktivnosti u zvaničnom programu EMYA konferencije.



Glavna tema ovogodišnje konferencije su inovacije na evropskoj muzejskoj sceni, a diskusije će biti grupisane u skladu sa užom specijalizacijom muzeja kao što su svjetska historija, sukobi, nacionalno nasljeđe, okoliš, književnost te umjetnost.



Iako ima ulogu umrežavanja i učenja, taj skup se prvenstveno organizuje s ciljem prepoznavanja i nagrađivanja onih muzeja čiji pristup pokazuje posebnu inovativnost, ali i zalaganje za vrijednosti tolerancije i poštivanja ljudskih prava.



U okviru konferencije "Evropski muzej godine" muzejskim institucijama se dodjeljuje jedna od sljedećih nagrada: Evropski muzej godine, Muzejska nagrada Vijeća Evrope, Nagrada Kenneth Hudson, Nagrada Silletto te Muzejska nagrada Portimao.



Ove godine je nominovano 40 muzeja iz 17 evropskih zemalja, a nagrade će im biti dodijeljene na ceremoniji u Narodnom pozorištu u Sarajevu.



Realizaciju događaja podržali su Turistička zajednica Kantona Sarajevo, Delegacija Evropske unije u BiH i Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo u ulozi glavnih pokrovitelja.



Glavni sponzori su Ambasada Italije u BiH, Ambasada Velike Britanije u BiH, New Event i Ibes. Partneri i sponzori su Narodno pozorište u Sarajevu, Zemaljski muzej BiH, Muzej savremene umjetnosti Ars Aevi, Fond memorijala, Ambasada Republike Slovačke, Ambasada Holandije i drugi subjekti, naglašavaju organizatori.





