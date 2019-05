Dvadeset i sedam izvođača iz regiona nastupit će na Festivalu "Live Stage" koji će biti održan u Sarajevu od 26. do 28. jula, na platou Centra Skenderija.

Foto: FENA

Za tri dana trajanja na festivalu će, između ostalih, nastupiti Bajaga i instruktori, Zabranjeno pušenje, Crvena jabuka, Van Gogh, Hladno pivo, Kiki Lesendrić i Piloti, Grupa Bolero, Regina...



Producent festivala Adnan Mundžić rekao je na današnjoj konferenciji za medije da bi svaku noć trebala nastupiti po tri benda, a u ponoć bi počinjao dio sa elektronskom muzikom.



- Festivalske aktivnosti su besplatne, neće biti nikakve registracije ili slično, a sve to zahvaljujući podršci javnih institucija i drugih sponzora. Svi koncerti i druga dešavanja bi trebala trajati do tri ujutro - rekao je Mundžić.



Ministrica okoliša i turizma Federacije BiH Edita Đapo navela je da je Vlada Federacije prepoznala ovaj Festival kao značajan, uz ocjenu da muzika spaja ljude.



Džapo smatra da će na Festival doći mladi iz regije, ali i ostalih zemalja te da će to biti i promocija grada Sarajeva i BiH.



Za predsjednika Turističke zajednice Kantona Sarajevo Nermina Muzura Festival "Live Stage" je novi turistički potencijal.



Kiki Lesendrić, govoreći o predstojećem Festivalu, naglašava da on vraća u neka lijepa vremena, u 80-te godine, i na prostor koji je kolijevka rokenrola u cijeloj bivšoj Jugoslaviji.



- Nadam se da će i nova generacija čuti muziku koja je nastajala tih godina, a čini mi se da traje i danas - ustvrdio je on.



Na Festivalu će učestvovati i grupa Bolero, a Miroslav Bartulica ističe da je ovaj festival za tu grupu važan jer su, sticajem okolnosti, upravo pred završetkom novog albuma.



- I na Fetivalu ćemo imati promociju novog albuma, novih pjesama, naše prve kompilacije - naveo je.



Bartulica kaže da je želio da novi album bude na ploči jer "ploča ima neke bore, neku patinu, ima neku dugovječnost...".



Za Davora Ebnera iz Grupe Regina Festival "Live Stage" je dobra zamisao i prilika da se novim generacijama približi muzika.





