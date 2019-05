Najpoznatija muzička priča iz Srebrenice - "Kuća dobrih tonova", održala je koncerte u Njemačkoj i Sloveniji u sklopu svoje turneje "Koncert prijateljstva".

Foto: FENA - 24sata.info

Proteklih osam dana vesela družina iz Srebrenice bila je na mini turneji u njemačkom mjestu Havixbecku i slovenačkom gradu Slovenska Bistrica.

Koncert u Njemačkoj uslijedio je nakon prijateljstva "Kuće dobrih tonova" Srebrenica i pokreta „Run for their Lives“ iz Havixbecka. Naime, osnivač ove njemačke organizacije Charly Weiper je 2010. trčao od svog mjesta Havixbeck do Srebrenice 60 dana rutu dugu oko 1.800 kilometara nazvaši je "Run for their Lives". Od tada Charly prikuplja sredstva za Srebrenicu i pomaže socijalne projekte uz podršku svojih sugrađana, a ove godine željeli su da djeca iz "Kuće dobrih tonova" budu njihovi gosti.

Koncert u Havixbecku održan je u sklopu festivala koji organizuju muzičke škole iz ovog mjesta pod nazivom "Musik Schul Fest 2019". Tokom dva nastupio veliki broj muzičara iz tog mjesta i drugih država, a djeca iz Srebrenice još jednom su imala priliku da predstave svoj grad i BiH na najbolji mogući način.

Načelnik Havixbecka Klaus Gromöller djeci je poželio lijep i ugodan boravak u ovom mjestu, kazavši da na mladim svijet ostaje, a da su djeca najveće bogastvo koje svaka zemlja mora da njeguje.

Muzičare iz Srebrenice posjetio je i njemački parlamentarac Marc Henrichmann koji pomaže "Run for their Lives" da nastave sa svojim radom i podrškom Srebrenici.

U povratku iz Njemačke bila su rezervisana još dva koncerta u Slovenskoj Bistrici.

Povodom Dana škole Pohorskega odreda Slovenska Bistrica u Sloveniju muzička družina iz Srebrenice pozvana je kao specijalni gosti gdje su održana dva koncerta zajedno sa djecom iz Slovenije.

Saradnjom dviju država i dva grada posebno je bio zadovoljan gradonačelnik Slovenske Bistrice Ivan Žagar koji je rekao da takav vid druženja treba nastaviti.

U ovoj godini "Kuća dobrih tonova" imaće nastupe i u Austriji, te nastavak regionalne saradnje i koncerte u Beogradu i Nišu.

"Kuća dobrih tonova" iz Srebrenice je multietnički muzički projekat pomirenja i kreiranja boljeg suživota za djecu iz Srebrenice, Bratunca, Potočara i Skelana koji okuplja više od 350 djece u dobi od dvije do 17 godina. Program se realizuje od 2012. i besplatan je za svu djecu, saopćeno je iz "Kuće dobrih tonova".

( FENA)