Francuski pisac i filozof Bernard-Henri Lévy izveo je večeras na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo, svoju predstavu “Looking for Europe”.

Foto: FENA

Već više od četiri desetljeća, Lévy je jedinstvena figura na svjetskoj pozornici i jedan od moralnih glasova našeg vremena.



Predstava Looking for Europe, samo nekoliko sedmica prije evropskih parlamentarnih izbora, govori o savremenoj Evropi i opasnosti sa kojom se suočava zbog porasta nacionalizma i populizma. Predstava je poziv svim zagovornicima demokratije kako bi se raspršili demoni totalitarizma, rata i siromaštva, a evropske vrijednosti humanizma i uključivanja stavljene u prvi plan, sa BiH kao vodećim primjerom suživota i liberalizma.



Ova predstava dio je pozorišne turneje i kampanje za Evropu u 20 evropskih gradova. Od 5. marta do 21. maja 2019. godine, Bernard-Henri Lévy je putovao kontinentom i izvodio svoju predstavu u evropskim prijestolnicama i gradovima od povijesne važnosti. Režiju potpisuje Maria de Franca.



U svakom gradu, tekst predstave je usaglašen sa specifičnim kontekstom zemlje u kojoj je izvedena, ali njegova odanost i predanost BiH stalna je tema ove predstave.



"Sarajevo je matična ćelija. Ili revolucionarna vakcina. Na sve umiruće evropske institucije nanesem kap Sarajeva, jednu pipetu. Instaliram ćeliju Bosne u svaku zemlju u Evropi kojoj prijeti mračni potop populizma, suverenizma i fašizma. I to je to... mala čuda civilizacije koja Bosna jeste, počinju da rastu, da se šire." (Izvod iz Čina V)



- Građani Sarajeva su svijetu dali primjer otpora i veličanstva. To je neprocjenjivo. To je smisao ove predstave i njezina supstanca. I upravo zbog toga, predstava koju nosim od grada do grada sadrži ime Sarajevo upisano u njenom srcu, pjevao sam ga, skandirao i jecao na svim pozornicama Evrope - svi smo mi beskrajno dužni stanovnicima i duhu Sarajeva. Iz tog razloga i moje dugogodišnje veze s Bosnom, duboko sam počašćen što se vraćam 13. maja i nastupam za vas - rekao je Bernard-Henri Lévy o sarajevskoj izvedbi.



Večerašnjoj izvedbi predstave u Narodnom pozorištu prisustvovale su brojne visoke zvanice, među kojima su predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Bakir Izetbegović i njegova supruga, direktorica Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, Sebija Izetbegović te predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić.



Bernard Henri Levy, autor i izvođač predstave, francuski je pisac, filozof i filmski reditelj. Autor je desetina knjiga, među kojima The Empire and the Five Kings (Carstvo i pet kraljeva), Barbarism with a Human Face (Barbarizam s ljudskim licem) i Who Killed Daniel Pearl?( Ko je ubio Daniela Pearla?).



Filmovi su mu dokumentarci Peshmerga, Bitka kod Mosula, Tobatova zakletva i Bosna.



Aktivan je bio u Bangladešu, a kasnije u BiH, Darfuru, Libiji, Ukrajini i Kurdistanu. Njegove tribine se objavljuju širom Europe i SAD-a, uključujući novine i časopise kao Le Point (Francuska), La Stampa (Italija), El Español (Španjolska), Die Welt (Njemačka) i razne medije u SAD-u (The New York Times, Wall Street Journal, Vanity Fair, CNN, Foreign Policy, Tablet, Daily Beast i drugi).



Iz Pariza Lévy vodi književni časopis La Règle du Jeu.





(FENA)