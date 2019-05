Izložba fotografija „Čekajući Godoa: Susan Sontag u Sarajevu“, poznatog britanskog fotografa Paul Lowe-a, sa adresom u Sarajevu otvorena je u okviru 24. Izdanja Modula Memorije, u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti BiH.

Izložba sadrži 25 fotografija sa procesa rada na predstavi „Čekajući Godoa“ koja je nastala u Sarajevu za vrijeme opsade, 1993. godine, a koju su producirali Festival MESS i Pozorište mladih Sarajevo.

Na fotografijama su glumci i glumice predstave, autorski tim, kao i sama rediteljica predstave Susan Sontag.

Direktor Internacionalnog teatarskog Festivala MESS Nihad Kreševljaković, izrazio je zadovoljstvo što ovogodišnji Modul memorije u oblasti fotografije završava izložbom jednog od najznačajnijih fotografa i ujedno fotografa koji se može smatrati i Bosancem.

Kreševljaković je podsjetio da je Paul Lowe, fotograf i autor izložbe u Sarajevo došao 1992 godine.

-Priča o predstavi Čekajući Godoa je jedan od najvrjednijih dokumenata koje je Lowe sačuvao i to je svjedočanstvo o jednom o najvažnijih perioda u historiji umjetnosti u BiH-rekao je Kreševljaković.

Paul Lowe, fotograf i autor izložbe istako je da je ova izložba za njega važan trenutak u životu.

Zanimljivo je da su neke fotografije po prvi put predstavljene javnosti, te da ih nisu vidjeli do sada ni neki od aktera same predstave koja je odigrana prije 26 godina, iako se nalaze na njima.

Paul Lowe je lider u polju dokumentarne fotografije i šef odsjeka za fotožurnalizam i dokumentarnu fotografiju pri Masters programu na londonskom Koledžu za komunikacije, na Univerzitetu umjetnosti u Londonu, u Velikoj Britaniji. Paul je nagrađivani fotograf čiji su radovi objavljivani u TIME-u, Newsweek-u, magazinima The Sunday Times, The Observer i The Indenpendent...

Pokrivao je najaktuelnije vijesti širom svijeta, uključujući pad Berlinskog zida, oslobađanje Nelsona Mandele, glad u Africi, konflikte u bivšoj Jugoslaviji.... Njegovo polje istraživanje je fokusirano na fotografije konflikta.

(FENA)