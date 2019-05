U okviru 5. Festivala dječije umjetnosti najveći interes publika je dosad iskazala za predstavu “Pinocchio” Zagrebačkog kazališta lutaka u režiji Zorana Mužića za koju se tražila karta više.

Zagrepčani su i ove godine oduševili. Najjači aplauz pripao je njima za najuzbudljiviju, sjajno režiranu i dramaturški inventivnu predstavu o lutku koji oživljava i prolazi brojne avanture.

Nakon “Pinocchija” odigrana je stilski kompozitna i u svojoj jednostavnosti vrlo neobična priča o postanku svijeta i čovjeka pod nazivom “Prva priča” kazališta “Točka na i” iz Zagreba.

Njihov originalan pristup ovoj temi insceniran na minimalistički način, izazvao je oduševljenje kod svih koji su gledali ovu lijepu lutkarsku predstavu.

Večeras u 20 sati na program je predstava “Avanture maloga Juju” Gradskog kazališta Rijeka koja na vizualno dojmljiv i scenski impresivan način prati život dječaka Juju poznatog iz pjesme o mami Kukumki i tati Taramta i njihovom malome dječaku.

U Brusa bezistanu održana je umjetnička radionica “Kamen po kamen kula” umjetnice Alme Medić iz Zagreba u kojoj su djeca učila slikati i ilustrirati svoje slike nastale u nekoliko tehnika.

Književni karavan kojeg čine afirmirani bh. i hrvatski književnici danas su pričali, čitali i interpretirali na svoj originalan način priče, pjesme i bajke koje su napisali i koje su se našle i u izdanjima Festivala dječije umjetnosti “Vilenjakovo pero”.

Djeca u Brezi, Kaknju i Kraljevoj Sutjesci su dobila svoj dio festivalske čarolije i upoznali pisce koje znaju samo iz lektire.

U književnom karavanu djeci su pričali price Farudin Kučuk, Muhidin Šarić, Jagoda Iličić, Slavica Lončarić, Mirsad Bećirbašić, Lidija Pavlović-Grgić i Šefik Fiko Daupović.

U Čarobnom svijetu Bosanskog kulturnog centra odvijaju se radionice.

Također je BKC mjesto zabave, igre, razonode, knjige i art workshopova svaki dan do 8. maja od 10 do 17 sati.

Festival je otpočeo neobičnom radionicom pod nazivom “Mitološka fantazija u olovci” mentora dipl. ing. arh. Midhata Kapetanović.

Ovaj konceptualni umjetnik i strip crtač će svaki dan do 8. maja od 10 do 11.30 za polaznike od 10 do 16 godina kreirati plan crtanja mitoloških bića pokazujući im različite tehnike crtanja.

Književnost, teatar, muzika, slikarstvo i kiparstvo, sve su to grane umjetnosti koje su zastupljene na Festivalu i koje uključuju djecu kao kreatore a ne samo puke konzumente.

5. Festival dječje umjetnosti je prvi umjetnički takmičarski festival za djecu u BiH internacionalnog karaktera ali je jedinstven i u regionalnim okvirima jer osim što njeguje autorski izraz za djecu i mlade, on afirmira sve grane umjetnosti te razvija ljubav prema stvaralaštvu kod najmlađe populacije.

Sutra, nedjelja, 5. maja na programu Festivala su u 11 sati “Čudesni kontinenti” Nevid teatra u Pozorištu mladih gdje se u 13 sati igra predstava “Djevojčica sa šibicama” Mini teatra iz Ljubljane, te u 20 sati “Začarani grad” Pozorišta lutaka Niš.

U 12 sati u Centru kulture i mladih Općine Centar Jelićeva na programu je “Mali princ” Udruženja “Pričalice”.

Festival dječje umjetnosti da bi ostvario sve svoje programe u cijelosti na referentan način surađuje sa Institutom za teatar, muziku i multimediju, Bosanskim kulturnim centrum, Kulturnim centrom Kakanj, Bibliotekama Kakanj i Breza, Muzejom Sarajeva, Narodnim pozorištem Sarajevo, Zavodom za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa i Centrom kulture i mladih Općine Centar.

I ove godine u depandansima Muzeja Sarajeva Brusa bezistan i Svrzina kuća održavaju se umjetničke radionice “Djeca slikaju Muzej” i izložbe najboljih učeničkih radova iz slikarstva.

Mnogo je visoko kvalitetnim programa pripremljeno za našu djecu i to potpuno besplatno zahvaljujući Općini Stari Grad i načelniku Ibrahimu Hadžibajriću kao i Ministarstvu kulture i sporta Kantona Sarajevo na čelu s ministrom Mirvadom Kurićem.

Nagradni fond u iznosu od 10.000 KM osigurali su pored spomenutih pokrovitelja i Grad Sarajevo i Vakufska banka ali i nekoliko domaćih kompanija koje su stale uz Festival i svojim korporativnim senzibilitetom i svojom podrškom u proizvodima ili financijski.

To su: BH Telecom, BH Gas, Messer, Apoteke Sarajevo, Gadžo komerc, Lutrija BH, Fan Ferhatović, Ćevabdžinica Petica, Discover Me Academy, Bunjo Grupacija, Europlakat BH, Apoteka Tilia.

Medijsko pokroviteljstvo stiže od FENA-e, BHRT-a, Oslobođenja, Radija M, Sarajevo navigatora, i drugih, saopćeno je iz Direkcije Festivala dječje umjetnosti.

