Pjesma "Besos de sangre" koju su Sofia Rei i JC Maillard izveli sinoć u Sarajevskom ratnom teatru (SARTR) bila je sjajan završetak drugog koncerta sezone "Grlom u jagode" koji u koprodukciji organiziraju Jazz Fest Sarajevo i SARTR.

Foto: Jazz Fest

Tekst za ovu pjesmu, koju je dvoje muzičara izvelo nakon što ih je publika vratila na bis, napisala je Sofia Rei na muziku Johna Zorna, a ova izvedba bila je svojevrstan bonus koncertu na kojem je predstavljen repertoar njihovog aktuelnog zajedničkog albuma Keter objavljenog u januaru.



Argentinska pjevačica Sofia Rei i multiinstrumentalista s karipskog otoka Gvadalupe JC Maillard publici su ponudili intimnu kombinaciju virtuoznog muziciranja, briljantnih i raspjevanih vokalnih partija te kreativnih aranžmana u kombinaciji glasa, bas saza i elektronike.



Izvedbe Sofije Rei su bile podjednako uzbudljive i izazovne bez obzira da li pjeva vrtoglave vokalne dionice ili jednostavne stihove dok je JC Maillard na trenutke zvučao poput velikog ansambla, kreirajući ritmove i melodije, saopćeno je iz Jazz Festa.



Ovaj koncert dio je serije "The Stone in Europe", koja će se nakon Sarajeva nastaviti večeras u Cankarjevom domu u Ljubljani i sutra u Heldelsbeursu u Gentu u Belgiji, dok je narednog mjeseca u New Yorku planirana zvanična promocija albuma Keter.



Koncertna sezona "Grlom u jagode" zajednički je projekat Jazz Festa Sarajevo i SARTR-a i čini ga serija koncerata međunarodnih, regionalnih i bosanskohercegovačkih umjetnika, a u cilju unapređenja koncertne produkcije i ponude u Sarajevu.

(FENA)