Udruženje dramskih glumaca "Mundo Mondo" danas je u Domu mladih Centra Skenderija upriličilo prigodan program za najmlađe povodom 6. aprila - Dana grada Sarajeva

Foto: FENA

Popularni glumac Mario Drmać prije izvođenja predstave "Je li to samo san/Priče iz Sarajevske žičare", za koju potpisuje i režiju, održao je kratki Kurs lijepog ponašanja za najmlađe.



Nakon zajedničkog i gromoglasnog aplauza koji je uslijedio kao čestitka za rođendan Gradu Sarajevu, djeca su uživala u scenskoj izvedbi Dine Mušanović i Adisa Omerovića, akterima predstave "Je li to samo san/Priče iz Sarajevske žičare".



Predstava je nastala prema tekstu Žanete Trišić-Bajramović i namijenjena je djeci uzrasta od 6 do 13 godina. Radnja prati čudnovate zgode i nezgode bake i djeda te dječaka i djevojčice, koji se tokom vožnje Sarajevskom žičarom i izleta na Trebević susreću s vilom. U tom trenutku postaje jasno je li to samo san i mogu li nas vile iz sarajevske legende zaista vratiti u mladost.



Predstava je obogaćena muzikom, plesom i humorom, a posebno interesantnom čine je multimedijalni elementi koji se prepliću s radnjom glumaca na sceni. Kratki videosnimci koji su ukomponovani tako da zadržavaju pažnju svakog gledaoca, daju informacije o sarajevskim znamenitostima - Vijećnici, Šeher-Ćehajinoj ćupriji te Zemaljskom muzeju, navode iz Udruženja "Mundo Mondo".

(FENA)