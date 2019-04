Monografija „Krunoslav Kruno Cigoj“ autora Jasmina Bašića, predstavljena je danas u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti BiH, a posvećena je umjetniku, tenoru, humanisti, diplomati, prijatelju Sarajeva, grada za koji je bio vezan više od 40 godina.

Foto: FENA - 24sata.info

Pet dijelova iz kojih je koncipirana Monografija, kako je rekao autor Bašić, čine univerzalnu cjelinu i zadovoljavaju naučnu formu uz romansijerski šarm i bogat slikovni ukras.

- Ideja za knjigu se nametnula prije svega zbog njegove umjetničke veličine. Porodica Cigoj mi je ukazala povjerenje da uđem u slojevit istraživački proces i da uradim djelo koje će čitateljstvu približiti i ljudsku i umjetničku gromadu Krunoslava – kazao je Bašić.

Promotori akademici i ugledni profesori Josip Muselimović, Franjo Topić i Ivica Šarić, ukazali su na važnost Monografije koja prati život i rad jednog od najznačajnijih umjetnika druge polovine 20.stoljeća, Krunoslava Cigoja.

Kazali su da se civilizacijske tekovine i dostignuća jednog društva posebno potvrđuju u načinu tretiranja onih koji su društvo na bilo koji način zadužili, koji su ostavili pečat na duši, koji su ga predstavljali svijetu na afirmativan način, stoga je obaveza i dug društva da se takvi ne zaboravljaju.

Šarić se prisjetio svog kolege Cigoja koji je sa 16.godina otišao u Beč gdje je primijećen, a već sa 19 godina snimio je prvu ploču, postao je svjetska zvijezda, imao je nastupe u Metropolitan operi u New Yorku, bio je diskografski bum u Zapadnoj Evropi i domovini. Bio je najmlađi tenor u svijetu.

- Njegovu karijeru prekinula je teška bolest, ali je bio posebna ličnost, pravedan, plemenit i u ratu je u Sarajevu dolazio preko planine Igman, i svojom se umjetnošću borio protiv granata, ukazivao na nepravednost svijeta i Evrope prema Sarajevu – kazao je Šarić.

Jedne prilike Cigoj je kazao: „.. Sarajevo je grad u koji sam se zaljubio na prvi pogled. Tu je bilo sjajnih ljudi, naučili su me da se to kaže – raja. Pa me ta moja raja svaki put poslije gostovanja s pjesmom negdje pred zoru pratila na vlak. Uvijek sam si rekao da više neću doći, jer mi je iza toga trebalo tjedan dana za oporavak, ali nikad nisam održao riječ! Tako sam došao u ratu, i zatekoh grad, ponosan grad koji se borio svojim nikad pokorenim, niti oslabljenim duhom i čije četiri godine zatočene stanovnike sve do jednog uvažavam kao najveće heroje."

Sarajevo ne zaboravlja one koji su ga voljeli, koji su mu pomagali u najtežim trenutcima, stoga je velikom umjetniku, tenoru, posthumno dodijeljeno priznanje Počasni građanin Grada Sarajeva.

Ovom prilikom je upriličena i izložba na kojoj je izložena originalna odjeća u kojoj je nastupao Krunoslav Cigoj, kao i fotografije sa svjetskih turneja.

Izdavač Monografije je Muzej KiPU BiH, Matica Hrvatske Mostar, HKD Napredak Sarajevo i HAZU BiH.

Inače, solista Opere Narodnog pozorišta Sarajevo, Jasmin Bašić, osim ove Monografije, autor je i monografije Primadonna - Gertruda Munitić u izdanju Muzeja KiPU.

(FENA)