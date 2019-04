Veliki jubilej - 70 godina od osnivanja Univerziteta u Sarajevu studenti i profesori sarajevske Akademije scenskih umjetnosti obilježili su sinoć odigravši predstavu "Slavna Florence" kojom su gledatelje nasmijali, ali i podsjetili na univerzalne ljudske vrijednosti.

Foto: FENA

Istinita je to priča o Florence Foster Jenkins koja je silno željela biti operska diva, ali njen glas učinio ju je moguće najgorom pjevačicom na svijetu, no to je nije obeshrabrilo da nastupa javno i snima pjesme.

Ova dirljiva drama britanskog dramskog pisca Petera Quiltera, govori o Florence koja je četrdesetih godina u New Yorku bila omiljena muzička atrakcija, a vrhunac karijere doživjela je nastupom u Carnegie Hallu, ali ujedno nas uči kako ostvariti svoj san.

Drama je zabavna, krajnje dobroćudna i zarazno radosna, u jednom trenutku krajnje duhovita, a u drugom neobično dirljiva. Prevedena je na više desetina jezika i igrana u brojnim gradovima svijeta.

Sinoć odigrana predstava na Otvorenoj sceni obala diplomski je rad mladog glumca Akademije Irfana Ribića, a u predstavi još igraju Dženita Imamović Omerović i Nadine Mičić koji su na svojstven način uveličali proslavu 70. rođendana Univerziteta u Sarajevu.

Kako je za Fenu kazala docentica na Akademiji scenskih umjetnosti i glumica Dženita Imamović Omerović, Otvorena scena Obala je mjesto koje će uvijek biti spremno i željno uveličati ovako značajne rođendane.

- Imali smo priliku da na najbolji način pokažemo kako naša scena funkcionira. U predstavi "Slavna Florens" nailazimo na spoj studenata i njihovih predavača s profesionalnim kolegama. Taj spoj je nešto što našu scenu čini autentičnom i prepoznatljivom - dodala je docentica.

Glumci su na ovaj način čestitali rođendan Univerzitetu poželjevši da taj najveći i najstariji univerzitet u Bosni i Hercegovini još mnogo godina Sarajevo čini boljim i značajnim.

