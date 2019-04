Na ovogodišnjem Teatar kabare Tuzla Festu, prema glasovima publike, prvo mjesto je osvojio mjuzikl ''Kosa'', autora Ragnij i Rado, u režiji Dušanke Belada u produkciji u.g.akustiKum.

Foto: FENA - 24sata.info

Drugo mjesto je pripalo predstavi ''Staklena menažerija'', autora Tennessee Williams-a, u režiji Dražena Ferenčine i produkciji Gradskog kazališta ''Jozo Ivakić'' Vinkovci, dok je treće mjesto zauzela predstava ''Međuigra 0-24'' Zijaha Sokolovića.

Festival, koji je otvoren 27. marta, odvijao se pod motom "Kreativno utočište mladih". Publika u Tuzli mogla je pogledati osam predstava u sedam dana Festivala.

Nakon svake odigrane predstave gledaoci su imali priliku dati ocjene od 1-5 i na taj način su odabrali najbolju predstavu na festivalu, koji je sinoć zatvoren.

Međunarodni pozorišni festival 17. TKT Fest - Dani akademskog teatra 2019 bio je otvoren riječima i porukom, povodom obilježavanja Svjetskog dana pozorišta u cijelom svijetu, kubanskog redatelja i dramatičara Carlosa Celdrana. Na taj način Teatar kabare Tuzla je započeo proslavu svog sedamnaestog rođendana.

Osvrt na cjelokupni 17. TKT Fest dao je pozorišni kritičar Mladen Bićanić.

- TKT Fest protekao je kao i svi dosadašnji u znaku mladosti. Najbolja predstava je ona koju su izveli mladi glumci, to je Kosa. Međutim, isto tako TKT Fest je dao posebnu važnost i klasičnim tekstovima poput Odiseje, dao je poseban pogled na baštinu, na jednog Tennessee Williams-a, osvrnuo se i na domaće suvremeno dramsko stvaralaštvo u Bosni i Hercegovini, na novi tekst Daria Bevande Pink moon, tako da su to nekako predstave koje su zaokružile ovaj Fest. Naravno tu je i obilježavanje 50-godišnjice umjetničkog rada Zijaha Sokolovića koji je uvijek dobrodošao na TKT Fest i čije predstave su uvijek rasprodane do posljednjeg mjesta. U svakom slučaju to je festival koji evo već sedamnaestu godinu, pred punoljetstvo, zaokružuje nekako svoj put, svoje traganje kazališnom avanturom i sigurno je kao takav, kao jedan od važnih činilaca u festivalima kazališta Bosne i Hercegovine, dokazao svoje mjesto i vrijednosti - istakao je Bićanić.

Za vrijeme trajanja festivala predstavljena je pozorišno dokumentarna izložba Teatarska stranica Srđana Vukadinovića, a svakodnevno je snimana i televizijska hronika, u profesionalnoj video realizaciji i produkciji koju je pripremao Zoran Pavljašević sa saradnicima Barbara Pavljašević, Damir Mahmutović, Srđan Vukadinović, Semir Gosić, sastavljenu iz tri dijela: Vox populi, Gosti i Kritika, u trajanju od 3-5 minuta. Pozorišni kritičar tokom festivala: Mladen Bićanić. Idejno rješenje plakata i afiše je osmislio Damir Pirić.

U organizacijsko-produkcijskoj realizaciji festivala sudjelovali su studenti II godine odsjeka produkcija ADU Univerziteta u Tuzli Amna Jahić i Semir Gosić. Ton i svjetlo: Nermin Brković. Volonteri: učenici trećih razreda Opće gimnazije KŠC-a ‘‘Sv. Franjo‘‘ Tuzla. PR Teatra kabare Tuzla Ivana Milosavljević. Selektor predstava i umjetnički voditelj Teatra kabare Tuzla Vlado Kerošević.

Pokrovitelji Festivala su bili Ministarstvo za kulturu, sport i mlade TK, Fondacija za muzičke, scenske i likovne umjetnosti Sarajevo, Grad Tuzla i Solana Tuzla. Sponzori festivala su: Cvjećara ‘’Ruža’’ Miladije i Zdravljak Saranda, Tuzla, saopćeno je iz TKT-a Festa.

(Vijesti.ba /FENA)