Uvijek su važne i odvažne riječi koje izgovaramo, zapisujemo, čitamo, nosimo u sebi kao čudesne slike i poruke djetinjstva, kao blago života. Zato je i važno (i više nego što smo svjesni) da čitamo knjige u djetinjstvu, jer u nama ostavljaju najdublje tragove dobrote, poštenja, poštovanja, iskrenosti, ljubavi.

Poručio je to u izjavi za Fenu, uz Svjetski dan knjige za djecu, bh. književnik Ismet Bekrić i naglasio da drugovanje s knjigama, riječima i ljepotom mora zato biti neraskidivi dio djetinjstva, obrazovanja, sazrijevanja i pripadanja svijetu bez zla.



- Nijedan dan bez barem jedne pročitane stranice, jedne pjesme, jednog stiha ili proznog odlomka! Nijedan dan bez riječi koja će nam biti prijatelj, koja će nam pomoći, ali kojoj ćemo i mi pomoći i pomagati, jer jedni bez drugih ne možemo kroz draži i iskušenja što se zovu život - kazao je.



Kao pisac, prevashodno za mlade, za vječnu djecu bez obzira na broj godina, 'izlio' je Bekrić na papir mnogo pjesama i priča 'u kojima je bio na strani onih koji žele da nam svima bude bolje'.



- Sa što manje mržnje, a sa što više trenutaka dostojnih dječijeg osmijeha. Zato uz dan dječije knjige prilažem svoju pjesmu baš o riječima: Riječi su kao lađe, koje širine vuku. Svaka će opet da nađe, svoju najljepšu luku..... I tako, od luke do luke, odlaze i nazad hrle. Riječi su kao ruke, što svijet griju i grle - poručio je Bekrić u pjesmi 'Riječi su kao lađe'.



Za ovogodišnji Sajam knjige u Sarajevu Ismet Bekrić najavljuje predstavljanje svojih novih naslova.



- Ovog puta prilika je to i za široki krug, od moje prve do najnovije knjige. Od novog izdanja pjesničkog prvijenca u sarajevskoj "Svjetlosti" prije 50 godina - zbirke "Jutro tate Mrguda" ("Planjax", Tešanj), do knjige pjesama "Čarobno zrno" ("Bosanska riječ - Lijepa riječ" Tuzla), te moga novog prijevoda iz slovenačke književnosti - knjige priča Brede Smolnikar "Pupoljci", čiji je izdavač tuzlanska "Bosanska riječ - Lijepa riječ". Drago mi je da ću i na okruglom stolu o jeziku u dijaspori moći ukazati na značaj knjiga i književnog jezika, kao najboljih mostova ne samo među narodima i državama, nego i među našim žiteljima rasutim širom svijeta - kazao je.



Za Ismeta Bekrića Sajam knjiga u Sarajevu uvijek je prilika da na prijestol života 'stavimo istinsku kraljicu - knjigu'.



- Knjige nisu samo riječi među koricama, nego naše iskrene prijateljice i suputnice, neko ko nas uči i istovremeno želi da i od nas nešto nauči - naglasio je.



Svjetski dan knjige za djecu ustanovljen je 1967. godine, na osnovu odluke UNESCO-a. Obilježava se na dan rođenja Hans Kristijana Andersena (1805.-1875.), tvorca 'Male sirene', 'Ružnog pačeta' i drugih bajki i pjesama koje su obilježile djetinjstvo djece širom svijeta. Cilj je ukazati na važnost knjige za djecu te potaknuti i razviti ljubav prema čitanju.



Ismet Bekrić (Banja Luka 1943.) je pjesnik, pripovjedač, dramski pisac, urednik, novinar. Većinu djela posvetio je djeci. Završio je književnost na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Radio je u izdavačkoj kući "Glas", kao urednik. Napisao je dosta zbirki pjesama, igrokaza i slikovnica, sve namijenjeno djeci. Dobio je za svoj književni rad više značajnih nagrada. Živi u Sloveniji.

