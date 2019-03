Vakufska direkcija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini predstavila je danas program manifestacije "Dani Vakufa 2019".

Foto: FENA - 24sata.info

Direktor Vakufske direkcije Senaid Zajimović podsjetio je da Vakufska direkcija Islamske zajednice u BiH već devetu godinu organizira ovu manifestaciju koja će ove godine biti održana od 2. do 13. aprila u Sarajevu, Zenici, Travniku, Janji, Goraždu, Zavidovićima i Kiseljaku.

Kako je kazao, manifestacija se sastoji od kulturno - obrazovnih i vjerskih sadržaja.

- Organizirali smo okrugle stolove, naučno - stručne skupove o vakufima, promocije knjiga, prezentacije i izložbe, svečano otvaranje novoizgrađenih i obnovljenih vakuvskih objekata, postavljanje kamena temeljca za nove vakufske objekte, podizanje zasada povrtnih kultura na vakufskom zemljištu, hutba o vakufima – istakao je Zajimović.

Dodao je da je posredstvom Islamske zajednice u BiH donirano na desetine miliona konvertibilnih maraka u namjeri da se olakša i oplemeni svakodnevnica svih stanovnika BiH, bez obzira na njihovu etničku i vjersku pripadnost.

- Iznos koji je do sada uložen kako od vladinih i nevladinih organizacija iz Države Kuvajt procjenjuje se na 100 miliona KM i to u periodu od završetka agresija do danas – potcrtao je Zajimović.

Posebno su zadovoljni realizacijom obrazovnih i socijalnih projekata.

Sekretar Ambasade Države Kuvajt u BiH Saad Al – Hajri kazao je da je čast učestvovati u ovoj manifestaciji, ali također i potvrda dobre saradnje dvije države.

Kazao je da se na ovaj način razvijaju dobri odnosi između država.

Spomenuo je da je uz pomoć Države Kuvajt u BiH omogućeno, između ostalog, nabavka i podjela 150 invalidskih kolica kliničkim centrima i bolnicama, izgradnja i pomoć u radu Roditeljske kuće, stipendiranje 60 studenata smještenih u studenstskim domovima u Sarajevu, itd.

(FENA)