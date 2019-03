Bivši ministar odbrane Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić i general Fikret Muslimović promovirali su večeras knjigu "NATO i sigurnost Evrope" koja donosi analizu turbulentnog vremena s kraja drugog i početkom trećeg milenija.

Foto: FENA

Navedeno djelo sistemski analizira dešavanja između Sjevernoatlantskog saveza (NATO), Evrope i Rusije, a autori su pažnju posvetili prostoru Balkana, Ukrajine, Gruzije i Sirije - prostoru koji je sklon dramatičnim promjenama.



Autor knjige Selmo Cikotić nazvao je taj prostor srcem velikog kopna i praktično srce geopolitičkih, geostrateških i geoekonomskih silnica i putanja.



- Tretirali smo četvrt stoljeća, godine koje su značile važne promjene u svjetskim odnosima i svjetskom poretku. Pisali smo i o pristustvu NATO-a na Balkanu - dodao je.



Knjiga donosi i pregled uloge NATO-a u zaustavljanju rata u BiH, prisustvu NATO-a u rješavanju krize na Kosovu, u Makedoniji, Crnoj Gori i u zemljama Bliskog istoka i ostalih zemalja tretiranih u knjizi posebno onih za koje Rusija ima interesa.



- Historiziranjem tih događaja želimo ponuditi konkretne tekstove i činjenice koje akademskoj, analitičkoj, političkoj i publicističkoj javnosti nudimo na argumentiranu raspravu - istaknuo je.



Govoreći o putu BiH ka NATO-u, Cikotić smatra da aktuelni problemi u vezi s tim pitanjem trebaju biti prevaziđeni jer ne postoji nikakva ozbiljan alternativa NATO-u, ocjenjujući da gdje god je došao NATO donio je mir zbog toga je perspektiva ovog regiona, kaže, u NATO integracijama.



General Fikret Muslimović koji je također autor te knjige smatra da je to štivo značajno za javnost, a posebno stručnu javnost, ali i on je naglasio da je prisustvo NATO-a od ključnog značaja ne samo u BiH nego i u regiji i to ne samo regiji zapadnog Balkana nego i za krajnji istok Evrope.



Upravo taj dio Evrope, ističe Muslimović, je region u kojem se u posljednje vrijeme događaju značajniji sukobi s jedne strane zapada odnosno NATO-a i članica Evrope unije, a s druge strane Rusije koja proizvodi klimu neizvjesnosti u smislu sigurnosti i budućnosti.



Za generala Muslimovića utrka u naoružanju, koja je intenzivna i možda čak na nivou na kojem je bila tokom Hladnog rata, te saznanje da bi upotreba tih razarajućih potencijala proizvela nesagledive posljedice za čovječanstvo, ima efekat odvraćanja.



- Neće se dogoditi sukob širih razmjera, pogotovo ne direktan vojni sukob najjačih rivala na svjetskoj sceni - zaključio je Muslimović.



Knjiga "NATO i sigurnost Evrope" podsjeća na činjenicu da NATO u BiH ima infrastrukturu te da je BiH članica Partnerstva za mir. Također BiH je mnogo toga učinila u standardizaciji odbrambenog sistema u skladu s NATO standardima.



Promocija knjige okupila je brojne predstavnike akademske zajednice, odbrambenog sektora i diplomatskog kora, ali i druge ugledne goste.





(FENA)