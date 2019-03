Izložba akademske grafičarke i predsjednice Društva likovnih umjetnika u Federaciji BiH Ane Šimić pod nazivom "Stvaranje iz ničega" otvorena je u utorak u galeriji "Vrba" u Širokom Brijegu.

Foto: FENA

Izložbu je otvorio član Upravnog odbora Hrvatskog kulturnog društva (HKD) Napredak - Glavna podružnica Mostar Višeslav Lučić te tom prigodom naglasio kako je autorica netradicionalnim materijalima pristupila likovnoj obradi i realizaciji svojih djela.



U predgovoru Creatio ex nihilo - Stvaranje iz ničega, kojeg je napisao tajnik HKD-a Napredak Mostar Ivan Vrljić stoji kako latinski naziv Anine izložbe Ex nihilo nosi duboku misaonu i duhovnu referencu.



"Kiparski radovi akademske grafičarke Ane Šimić smještaju nas u vrijeme postmodernističke tradicije gdje forma i sadržaj nemaju odgovarajući shematski kalup i opservaciju na nekoga ili nešto. Tako Ana strukturalno i idejno bježi od tematske određenosti, ali istodobno nagonski likovnim djelima prožetim ciničnom razdvojenošću generira bijes nimalo kruto pribjegavajući lascivnom načinu predočavanja stvarnosti", istaknuo je Vrljić.



Dodao je kako autorica prihvaća umjetnički svijet kao nešto osjetilno što se izražava u duhovnome, te kako sablažnjava vanjski svijet nemirnim fluktuacijama, točkama, linijama i crtama i tako u nebrojenim likovnim djelima protagonistički govori o temama, matematičkim varijablama poput parabole, asimptote i slično.



"Linija je u radu većinom dinamična, pokretna, a ponekad i nasilno prekinuta poput čovjekova života. Radovi često imaju veze ili su u bitnoj konotaciji s naslovima knjiga, a isprepletanje znanstvene fantastike i stvarnosti lajtmotiv su Anina stvaralaštva kroz izložbu Ex nihilo. Ova izložba je početak nečega što u životu donosi buntovnost, snaga umjetnosti ili životni poriv", naveo je Vrljić, priopćeno je iz HKD Napredak - Glavne podružnice Mostar.

(FENA)