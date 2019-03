Predstava "Ljudožderka" rađena po autorskom dramskom tekstu Lejle Kalamujić te u režiji Lajle Kaikčije, premijerno će biti izvedena sutra na sceni Bosanskog narodnog pozorišta (BNP) Zenica, što je ujedno i posljednja premijera komada namijenjenog odrasloj publici u tom pozorištu u 69. umjetničkoj sezoni.

Foto: FENA

Riječ je o petoj ovosezonskoj premijernoj predstavi u BNP-u Zenica, nastaloj u koprodukciji sa 24. međunarodnom kulturnom manifestacijom "Zeničko proljeće".



- Ovo će biti 731. premijerna izvedba BNP-a koja je za nas vrlo značajna zato što, čini mi se, u najboljem smislu reprezentuje ono što su osnovne programske intencije zeničkog teatra. I što je, zapravo, već decenijama vrlo prepoznatljiva repertoarska politika. A to je da se radi o savremenom dramskom tekstu koji govori o onome što smo mi, a i ne bježi od nekih globalnih, univerzalnih civilizacijskih, uopće ljudskih pitanja i problema - istakao je na današnjoj pres-konferenciji direktor BNP-a Hazim Begagić.



On napominje kako se radi o pozorišnom prvijencu mlade bh. autorice Kalamujić, na što je posebno ponosan jer BNP, kako je podvukao Begagić, već decenijama pokazuje da ne strahuje od mladih i neafirmisanih autora.



- Riječ je o dramskom teksu kojeg sam napisala prije godinu i po. Moram da se zahvalim BNP-u Zenica na ukazanoj prilici da se taj tekst postavi na scenu - kazala je autorica Kalamujić, koja je napomenula kako je ovu dramu napisala na rezidencijalnom programu te ga poslala na anonimni konkurs u Beograd.



Ona je istakla da je pisanje ove drame i za nju bio eksperiment, jer se do tada bavila proznim pisanjem.



- Tekst sam napisala pod nazivom "Ljudožderka" ili "Kako sam ubila svoju porodicu...". To je bio moj pokušaj da na prikazu sudbine jedne porodice prikažem šta se, zapravo, desilo na makro planu sa raspadom jedne države. Mislim na Jugoslaviju - ustvrdila je ona.



Navodi da nije puno očekivala od tog teksta, ali da je vrlo rado prihvatila da bude uprizoren na pozorišnim daskama.



- Autorica nas je sve osvojila svojim stilom pisanja...Mislim da, kao što je mene, tako je i ljude oko mene osvojila njena neposrednost, humor, suptilnost, poetičnost, intima koju ona dijeli sa nama - kazala je redateljica Kaikčija, napomenuvši da joj je bilo zadovoljstvo što je upravo ona radila taj tekst te je odabrala pouzdanu glumačku ekipu.



Dramaturgiju i adaptaciju uradila je Asja Krsmanović, scenografiju i kostime Sabina Trnka, muziku Igor Kasapović, scenske pokrete Thomas Steyaert, Antonio Ilić radio je animaciju projekcije...



Glavni lik u predstavi, po imenu "Lejla", utjelovila je Lana Delić. Ostale uloge glume Sabina Kulenović, Uranela Agić-Burina, Saša Handžić, Nusmir Muharemović i Dina Mušanović.

(FENA)