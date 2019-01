Knjiga bosanskog franjevca, teologa i publiciste fra Drage Bojića “Kraljevstvo Božje i nacionalizam” od istinske je važnosti za Bosnu i Hercegovinu i to ne samo za Katoličku crkvu, nego i za općenito produkciju društvenog života u zemlji.

Foto: FENA

Poručio je to na večerašnjoj promociji knjige u Sarajevu profesor Nerzuk Ćurak, dodajući da autor Bojić spada u najosobenije i najnezavisnije intelektualce iz sfere naših monoteističkih religija.



- Bilo bi divno da je više ovakvih glasova, ali je Bojić jedan od usamljenih glasova u svim našim monoteističkim religijama, koji na najbolji mogući način nasljeđuje Isusovo učenje i pokušava u svom vremenu da bude na strani pravde i kako on to naziva na strani suvišnih ljudi, ljudi koji su na bilo koje načine prognani iz svijeta mainstreama – kazao je Ćurak.



Knjiga „Kraljevstvo Božje i nacionalizam“ sadrži izabrane tekstove koje je Bojić objavio u posljednje dvije godine. Bavio se temama poput obrazovanja te problemima koji su nastali iz zloupotrebe religije i nacionalnih podjela.



- Ako želimo biti odgovorni u društvenoj zajednici u kojoj živimo, moramo pisati o onim temama i problemima koje to društvo ima. Kod nas su to nažalost zloupotreba nasilja i religije. Čini mi se da ipak te analize i kritički osvrti barem kod jednog malog djela ljudi nailaze na neko odobravanje jer to i drugi ljudi vide. Mislim da živimo u jednom društvu kojem veoma teško to može zahvatiti te šire krugove. Živimo u društvu u kojem mnogi ljudi, i to sam i pisao u svojim tekstovima, osjećaju sami da to jesu problemi našega društva, ali živimo i u društvu zastrašenih ljudi, ljudi koji ponekad ne žele tako daleko i duboko misliti – rekao je Bojić.



Njegovi eseji, komentari i razgovori tiču se bh. društva, domaćih nacionalizama i onoga što nije dobro kada je riječ o religijskim zajednicama.



- O tome je važno razgovarati i moramo se i kao pojedinci i kao kolektivi suočiti s problemima koji nas se tiču – potcrtao je Bojić.



Knjiga je objavljena u izdanju Centra za kritičko mišljenje CKM i portala Tacno.net.





(FENA)