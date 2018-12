Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine (ZMBiH) je u 2018. godini ostvario zavidne rezultate - dug prema uposlenicima je smanjen sa četiri miliona KM u 2015. na 608.275 KM u ovoj godini, prodato je 36.201 ulaznica i zabilježeno više od 60.000 posjeta.

Mirsad Sijarić / 24sata.info

Direktor te muzejske institucije Mirsad Sijarić danas je na konferenciji za medije izrazio zadovoljstvo rezultatima koje su uposlenici ostvarili ulažući ogroman napor da održe korak sa osnovnim naučnim, vaspitno-obrazovnim i muzeološkim poslovima, što je rezultiralo brojnim publikacijama, izložbama, predavanjima, međunarodnom saradnjom i projektima.



- U 2018. godini Zemaljski muzej BiH poduzeo je veliki broj aktivnosti s ciljem saniranja lošeg stanja infrastrukture, obnavljanja i uvođenja u funkciju novih izložbenih prostora, te opšteg poboljšanja uslova za posjetioce i same uposlenike - kazao je Sijarić.



Pored ostalog, održano je 16 izložbi, kao i 15 realiziranih aktivnosti u vidu konferencija, radionica, predavanja. Okončan je trening stručnjaka tog muzeja za konzervaciju i restauraciju u saradnji sa institutom iz Rima, a uz podršku Ambasade SAD-a u BiH okončan je i projekt "Preventivna konzervacija zbirki ZMBiH".



Saradnja sa Ambasadom Francuske u BiH i UNESCO-om, kako je kazao, rezultirala je obnovom prostorije u kojoj se čuva "Sarajevska Hagada".



- Sarajevska Hagada je ove godine ubilježena u UNESCO-ov registar Memorija svijeta, a izdavanje do sada najkvalitetnijeg, najobimnijeg izdanja istog rukopisa će zvanično biti predstavljeno javnosti 1. februara 2019. godine na 31. godišnjicu postojanja Zemaljskog muzeja - najavio je Sijarić.



Također je uz pomoć Francuske ambasade uspostavljena saradnja sa Muzejom Louvre u Parizu, a Sijarić je najavio i da će ZMBiH u Muzeju Louvr imati partnera i u narednom periodu.



- Nakon dugog tavorenja na privremenoj listi, graditeljska cjelina ZMBiH je 3. augusta ove godine zvanično upisana na Listu nacionalnih spomenika BiH, što bi u pravnom smislu značilo da je za njegovo održavanje, istraživanje i napredovanje zadužen federalni nivo vlasti - naglasio je Sijarić.



On je izrazio zadovoljstvo time što je dug ZMBiH prema uposlenicima i Poreznoj upravi FBiH smanjen, te Sijarić očekuje da bi ovom dinamikom saniranja duga krajem 2019. godine ZMBiH mogao imati pozitivno poslovanje.



Zaključio je da ZMBiH još uvijek iziskuje ogromne napore i pomoć svih nivoa vlasti, ali da pojedine institucije, kao što su Kanton Sarajevo i Grad Sarajevo, veoma malo ili nikako ne izdvajaju sredstva za rad tog muzeja.





(FENA)