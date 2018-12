Komentare, eseje i intervjue koje je napisao i dao tokom posljednje dvije godine bosanski franjevac Drago Bojić objedinio je u knjigu “Kraljevstvo Božje i nacionalizam”, koja je večeras promovisana u mostarskom hotelu Bristol.

O knjizu su osim Bojića govorili i organizator Amer Bahtijar (u ime Centra za kritičko mišljenje), te književnici Dragan Markovina, Nedžad Maksumić i Elvedin Nezirović.



Bojić je u ranijoj izjavi za medije kazao da su danas religija i nacija značajno zloupotrijebljene, te da je sasvim osjetno da je to jedan od najvećih, ako ne i najveći problem našeg društva. U knjizi se bavio i temama poput obrazovanja i sličnim problemima, koji su također nastali upravo iz zloupotrebe religije i nacionalnih podjela. Djelo se, navodi, bavi spregom religije i nacije u širem kontekstu, što počesto postaje besmisleno.



- Od devedesetih do dana, dakle otkad vjerski službenici imaju slobodu govora, oni tu slobodu najčešće zloupotrebljavaju, te su se na nereligijski način nametnuli u bh. društvu, istovremeno zloupotrebljavajući ono najbolje što ono ima, smatra Bojić.







Vjeru je važno, tvrdi, posmatrati kao privatnu životnu odluku ili životni put. Do problema dolazi jer vjera danas nije dovoljno racionalizirana.



- Religija je danas ispolitizirana i svodi se nažalost na vulgarno i banalno praznovjerje. Put vjere daleko je zahtijevniji od toga. Ona se nužno mora vezati sa moralom i etikom, te na koncu i sa čovjekovom odgovornošću. Kao teolog, vratio bih ponovno govor o grijehu. Primjerice društvenom, socijalnom ili ekonomskom grijehu. Da se kaže u koga se vjeruje, koje se pritom vrijednosti zastupaju i kako osobni život oblikovati unutar toga, rekao je Bojić.



Dragan Markovina za fra Bojića kaže da je vrhunski intelektualac i čovjek koji ide u kontru.



- Kad je riječ o knjizi, smatram da je teško izdvojiti šta je u njoj bitnije, da li eseji ili komentari. Osobno bih ipak ostao na esejima, jer se kroz njih vidi iz kojeg su konteksta Dragu prognali u kontekst da on danas praktično mora pisati i od pisanja živjeti, prokomentarisao je Markovina.

