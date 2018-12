Knjiga i izložba pod nazivom “Privatna zbirka kao muzejski fenomen" na primjeru Zbirke Stjepana Meze u Muzeju Sarajeva, autorice Žanke Dodig, predstavljena je večeras u sarajevskoj Vijećnici.

Foto: FENA

Rezultat je to dugogodišnjeg istraživačkog rada muzejske savjetnice Žanke Dodig na privatnoj zbirci Stjepana Mezea koji je dobio svoj znanstveni i publicistički obol.



Knjiga obrađuje pojam kolekcionarstva, šta je to što ljude motivira da počnu da sakupljaju i kakve to rezultate može dati za muzejsku djelatnost.



Promotori knjige muzejska savjetnica i predsjednica Međunarodnog muzejskog vijeća (ICOM) u BiH Alma Leka i književnik Valerijan Žujo, ukazali su na važnost tog djela, koje pored ostalog, treba da bude i poticaj za daljnje razmišljanje o odgovornosti za baštinu i o ulozi baštine u kulturnom razvoju jednog grada.



Istakli su da je knjiga Žanke Dodig veoma dragocjen izdavački poduhvat i izuzetno autorsko nastojanje da čitalac na zanimljiv, stručan i neposredan način razumije i stekne uvid u fenomen sakupljanja u svijetu, u BiH.



- Autorica knjigom želi sačuvati od zaborava ime i sakupljački angažman Stjepana Meze kojega se u novinskim člancima, pisanim o njemu naziva „najvećim kolekcionarem jelovnika u svijetu“ , ispričati dijelom njegovu interesantnu životnu priču, te iskazati zahvalnost za ustupanje kolekcije Muzeju Sarajeva - kazala je Leka.



Ovim izdanjem knjige Muzej Sarajeva obilježava 140 godina od rođenja kolekcionara Stjepana Meze, te 50 godina od njegove smrti, a koji je 1961. godine svoju privatnu kolekciju poklonio Muzeju Sarajeva.



Autorica knjige Žanka Dodig je pojasnila da u Muzeju nije bilo dovoljno prostora da se ona izloži na stalnoj postavci, te su odlučili da, osim sa povremenim izložbama kojima će privući posjetioce, urade i knjigu.



- Divim se djelu Ištvana Stjepana Meze, građaninu svijeta, kojega je proputovao i skupljao jelovnike. Zahvaljujući tome, mi danas imamo heterogenu zbirku, koja sadrži 4.000 dokumenata, a najprepoznatljiviji dio su jelovnici – kazala je autorica.



Ištvan Stjepan Meze bio je Mađar. Putovao je svijetom a u Sarajevu je boravio dva puta. Radio je u hotelu „Evropa“ gdje je bio 14 godina, a nakon penzionisanja otvorio je „Mali kafe“.



Posjetioci večerašnje promocije mogli su uživati i u prezentaciji jela iz jednog od sačuvanih jelovnika iz 1912. godine kolekcionara Stjepana Meze.



Organizatori događaja su bili: Muzej Sarajeva, Gradska vijećnica Sarajevo i ICOM - Međunarodno muzejsko vijeće.





