Sarajevska promociju knjige "Huzur" autorice Martine Mlinarević biti će održana danas u okviru programa 2. Sajma izdavača/nakladnika BiH "Knjige u nišama". Promocija će biti održana na centralnoj bini BKC-a u 17:00 sati.

arhiv / 24sata.info

O knjizi će pored autorice govoriti Mile Stojić i Nerzuk Ćurak.



Da je Martina Mlinarević po bilo čemu svakidašnja, onda bi bilo dovoljno reći kako je književnica i novinarka. Ali ne bi bilo pravedno izostaviti onaj primarni identitet, na kojem u našim etnonacionalnimpodjelama tvrdoglavo, kakva jeste, ustrajava, a to je hercegovački. Martina Mlinarević je po nacionalnosti Hercegovka, a po zanimanju čovjek.



Beskompromisna borba za pravdu i pravičnost te za današnje prilike "višak" iskrenosti, odvela ju je u ličnu borbu za život. Iscrpljujuća borba s karcinomom nije bila razlog za izostanak društvenog angažmana. Putem društvenih mreža Martina Mlinarević podijelila je dragocjene lekcije o detabuizaciji brojnih tema, počevši od raka koji se u našem društvu još uvijek ne imenuje, nego se govori kao o "onom najgorem", do toga da ženu ne definišu grudi te da odstranjivanje dojke nije isto što i prestati biti žena.



"Huzur" je priča o "najodvratnijim i najljepšim mjesecima koji su iza mene" kaže autorica, a danas, kada se nažalost na onkologiju odlazi češće nego na stomatologiju, "Huzur", zajedno s autoricom, postaje naš vodič, ne za preživljavanje i podnošenje života, nego za življenje.



Umjesto najčešćih pitanja koje prate "Huzur", a to je gdje se može nabaviti, posljednjih dana čitalačka publika je zabrinuta hoće li biti na promociji dovoljno mjesta.

(FENA)