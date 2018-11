U sarajevskoj Vijećnici sinoć je održana svečana dodjela nagrade "25. novembar" za životno djelo iz oblasti književnosti koju je ove godine dobio jedan od najvećih živućih književnika BiH, akademik Abdulah Sidran.

U sastavu žirija za dodjelu nagrade bili su predsjednik prof.dr. Fahrudin Rizvanbegović, te članovi prof. dr. Almir Bašović, prof. dr. Dijana Hadžizukić, prof. dr. Sanjin Kodrić, prof. dr. Sead Šemsović i Filip Mursel Begović.



Nagradu je prije dvije godine utemeljio sedmičnik Stav.



Abdulah Sidran bosanskohercegovački je pjesnik, pisac i scenarist. Rođen je 1944. godine u Sarajevu, gdje je pohađao osnovnu školu i gimnaziju te Filozofski fakultet. Još kao mladić počeo je baviti se spisateljskim radom, uređujući omladinske listove i časopise te priređujući razne tribine. Radio je na TV Bosne i Hercegovine sve do rata 1992. godine.



Sidran je u obraćanju prisutnima izrazio zahvalnost zbog nagrade za koju je kazao da je to ”nešto mnogo”, dodajući kako ovu nagradu vidi i kao priznanje njegovom društvenom djelovanju putem književnosti.



- Jer nije malo ovo što mi se zbilo u mojoj 75 godini života, to je mnogo. Ja ogromnost ovoga trenutka, ove geste ne vidim samo u onome što je u estetsko-kritičkom zamjeravanju moga doprinosa bosanskoj književnoj duhovnosti nego i onome što se zove životno djelo, životno djelo ne samo u književnosti nego i u onome što je i društveno djelovanje putem književnosti”, rekao je Sidran.



Dodao je kako mu je vrlo važno da je prepoznat njegov pristup u kojem mu je kao piscu važniji etički od estetičkog aspekta.



- Meni je veoma stalo da se vidi i to i prepoznaje u mnogim dionicama mojih književnih djela da mi je kao piscu važniji etički od estetičkog aspekta. I volim da to bude prepoznato, i želim u toj nagradi vidjeti i jedan dio takvog pogleda na moj život i rad. Sve što je kazano ovdje ja moram prihvatiti s rezervom jer ja ne mislim da je moja književnost tako krupno dobra kako ste to čuli ovdje.



Vidim povremeno i prepoznajem, i kad čitam, čini mi se da su moje pjesme pametnije od mene, a ponekad mi se čini da to ja nisam pisao i da se to nekako događalo - kazao je Sidran.



Pokrovitelji dodjele nagrade su bili predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić i gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka.





