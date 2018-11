Izložba karikatura "Svi naši zmajevi" autora Zdravka Cvjetkovića, na kojoj je predstavljeno pedesetak radova, otvorena je u srijedu navečer u Centru za kulturu Mostar.

Foto: FENA

Riječ je o radovima koji su nastali u posljednjih sedam godina, a prema riječima autora, sve je počelo kao podrška fudbalskoj reprezentaciji BiH na socijalnim mrežama tokom kvalifikacija za EURO 2012, a vremenom se razvilo u podršku bh. sportistima uopšte.



Prošle godine, kaže Cvjetković, kada je vidio da broj radova prelazi pedeset, odlučio je da pokuša smjestiti u jedan prostor, jer ih je do tada stalno gledao u digitalnoj formi, u nekim folderima.



- Prvi put kad sam ih vidio na zidovima tek tada su mi dobili neki smisao, jer svi radovi prate neku priču kroz ciklus kvalifikacija i na svjetskom i na evropskom prvenstvu - ističe autor.



Govoreći o svojim radovima, kazao je kako su to pretežno kombinacije portretne i situacijske karikature na kojima se mogu prepoznati bh. fudbaleri ili drugi sportisti.



- Radovi su najčešće nastajali u cilju podrške našoj reprezentaciji, mada je nekada znalo biti i satiričnih radova - dodaje Cvjetković, napominjući kako je to bio njegov doprinos euforiji koja se obično stvori pred utakmice.



Svaku izložbu, kako je kazao, nastoji obogatiti nekim novim radom, a ova mostarska je bogatija za dva rada.



- Na novim radovima su naša rukometašica Svjetlana Kitić i, naravno, potrudio sam se da obuhvatim i mostarsku temu, pa su tu i Emir Balić i Lorens Listo kako skaču sa Starog mosta - dodao je Cvjetković.



Mostarci će izložbu moći pogledati naredne dvije sedmice, a osim u Mostaru, ona je do sada predstavljena u Zenici i Sarajevu.



Cvjetković je rođen 1985. godine u Zenici. Diplomirao je slikarstvo na nastavničkom odsjeku Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu. Bavi se animacijom, ilustracijom, karikaturom i stripom. U BiH i inostranstvu radio je na nekoliko kratkih animiranih filmova, jednom dugometražnom animiranom filmu, potom kao artist na mnogim aplikacijama za djecu, ilustrirao je nekoliko knjiga, bojanki i slično.





(FENA)