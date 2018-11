Projekcijom dugometražnog filma "Sam samcat", redatelja i scenarista Bobe Jelčića, u utorak, 27. studenoga, u Hrvatskom domu "Herceg Stjepan Kosača" u Mostaru bit će otvoreno dvanaesto izdanje Mostar film festivala (MOFF), priopćili su organizatori na konferenciji za novinare.

Foto: FENA

Na festivalu, koji će u Gradu na Neretvi trajati do ponedjeljka, 3. prosinca ove godine, održat će se 26 projekcija u pet službenih programa, i to natjecateljskom, dokumentarnom - DocuSpectre, studentskom, dječjem i retrospektivi.



U natjecateljskom programu bit će prikazano 13 filmova u kojima će stručni žiri birati najbolje muške, ženske i sporedne uloge, te najboljeg debitanta. Program DocuSpectre prikazat će aktualna ostvarenja iz regije, dok će se u programu !hej Studenti studentima i publici predstaviti studenti regionalnih glumačkih i dramskih fakulteta i akademija.



Program retrospektive posvećen je filmskim uradcima koji su tematikom vezani za Hercegovinu i tom prilikom publika će moći pogledati 7 kratkih filmova po izboru Filmskog centra Sarajevo. Kao i svake godine, tu je i zanimljiv zabavno-glazbeni program.



U tijeku su završne pripreme festivala, a organizacijski tim se i ove godine nada uspješnoj realizaciji ovog tradicionalnog, filmskog i kulturnog projekta.



Ravnatelj MOFF-a Slaven Knezović kazao je kako su pripreme za festival u završnoj fazi te kako i ove godine očekuju jako puno gostiju.



- Mislim da smo složili najzanimljiviji program i doveli najzanimljivije dugometražne igrane filmove, od Bugarske do Slovenije - kazao je Knezović, koji je zahvalio svima koji su pomogli u održavanju festivala.



Pored ostalih, ovogodišnji MOFF donosi filmove "Zarobljeno vrijeme" Milana Miloševića, "Putevi duhana" Mirka Pivčevića, "Comc Sans" Nevia Marasovića, "Za ona dobra stara vremena" Eduarda Galića. Tu su i "Sestre Čuljak" Zdenka Jurilja, "Južni vetar" Miloša Avramovića, "Agape" Branka Smitha, te bugarski film "Operacija zajebancija".



Nakon svečane ceremonije zatvaranja, u ponedjeljak će biti prikazan uradak "Mate i Jure" redatelja Luke Mamuze.



Predsjednik žirija natjecateljskog dijela programa Miro Barnjak kazao je kako je MOFF jedan respektabilan filmski festival, koji nagrađuje filmsku glumu.



- Program ovogodišnjeg festivala jako je zanimljiv i obuhvaća sve ono nabolje što se nudi u kinematografiji. Nadam se da ću zajedno sa svojim kolegicama posljednji dan imati razloga za objašnjenje i obrazloženje odluka koje ćemo donijeti, a koje će, nadam se, biti jednoglasne – naglasio je Barnjak.



Nagrada najboljima je Stablo ljubavi, replika čuvene skulpture akademskog kipara Ljupka Antunovića.



Rukovoditeljica Odjela za korporativne komunikacije HT Eroneta (generalnog sponzora festivala) Misijana Brkić Milinković, istaknula je zadovoljstvo činjenicom da je upravo HT Eronet prepoznao kvalitetu i značaj ovoga projekta.



"Riječ je o suradnji koja traje godinama i koja će u budućnosti dodatno jačati", kazala je.



Ovogodišnji Mostar film festival podržala su brojna poduzeća, korporacije i državne institucije, zahvaljujući kojima festival nastavlja živjeti, razvijati se i čuvati svoju tradiciju.

(FENA)