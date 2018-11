Jučer je u prostorijama Collegium Artisticum i Charlame nakon skoro deset godina ponovno otvorena iznimno bitna likovna manifestacija “Salon mladih”. Izložba koja je namjenjena predstavljanju radova vizualnih umjetnika do 35 godina starosti sa teritorije cijele Bosne i Hercegovine.

Foto: 24sata.info

Izložbu je kraćim govorom otvorio predsjednih ULUBiH-a, Danis Fejzić , gdje je govorio o neadekvatnoj zastupljenosti mladih i perspektivnih autora u izlagačkim smotrama i da jedno ovakvo kulturno dešavanje iznova postane tradicija – tradicionalna manifestacija koja će na vjerodostojan naćin dati uvid u aktualno stanje stvaralačkog potencijala mladih umjetnika.



Ove godine , prvi put predstavila se i akademska slikarica mr. Meliha Trako sa djelom „Autumn still life“.



„Iznimno mi je zadovoljstvo i čast učestvovati na ovako bitnoj manifestaciji. Predstavila sam se sa jednim radom, uljanom slikom pod nazivom „Autumn still life“, koja je prvi put predstavljena ove godine na mojoj samostalnoj izložbi koja se održala u Yunus Emre Institutu. Ovo djelo bilo je jedno od centralnih na samostalnoj izložbi i osjećala sam da bi bilo lijepo ponovo je predstaviti i publici u Collegium Artisticum. Mrtva priroda je motiv koji me oduvijek privlačio, jer ima toliko mogućnosti. To su ekspresivne mrtve prirode gdje istražujem predmete koji su obično zanemareni ili isključeni iz tradicionalne koncepcije ljepote. Stvari koje mi se sviđaju, koje me nadahnjuju su glavni opredmeti mojih slika. Privlači me odnos boja, oblika, stvari koje zajedno funcioniraju, poput tikvi i šoljica za čaj. „



Radove koje posjetioci mogu vidjeti na izložbi odabrao je žiri u sastavu: Jusuf Hadžifejzović, umjetnik i voditelj galerije savremene umjetnosti Charlama Depot, Sanela Nuhanović, historičarka umjetnosti i kustosica galerije Collegium artisticum, Danis Fejzić, predsjednik Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine.



Izložba je otvorena do 26.11.2018

(24sata.info)