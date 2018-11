Zijah A. Sokolović, glumac koji iza sebe ima 5.000 izvedbi monodrama, dobitnik 76 nagrada, kojeg su nazivali kraljem, maestrom monodrame, u novembru obilježava 50 godina umjetničkog rada.

Jubilej će obilježiti nizom programa u nekoliko bh. gradova, od 5. do 10. novembra, a poseban program odvijat će se u Sarajevu gdje je sve počelo 1968. kada je odigrao prvu profesionalnu ulogu. Zijah Sokolović je ovom prilikom rekao da je želio da igrajući i praveći pozorište obilježi tih 50 godina, a direktor JU Centar za kulturu Općine Centar Armin Omerović izrazio zadovoljstvo saradnjom koju ova ustanova ima sa Sokolovićem.



"Mislim da je čovjekov život kao tramvaj, bilo gdje na svijetu, a možemo reći i da je moj više vezan za sarajevske tramvaje. Što bi rekli svaki tramvaj ima svoje krugove koje pravi. Čovjek je taj koji se nalazi u tom tramvaju i vozi se od stanice do stanice, od remize do remize. Svaki putnik u tom tramvaju se drži za mjesto koje mu drži ravnotežu dok tramvaj vozi. Ja sam se uhvatio za pozorište" rekao je Sokolović i tako se, kako kaže, drži čitav život.



Sokolović kaže da je igrajući predstavu "Glumac… je glumac … je glumac" godinama osjetio da publika drugačije reaguje na istu predstavu. On je naveo da je publika počela da reaguje površnije te je odlučio programom nazvanim "Lijevo Desno Glumac", koji je i predstava i radionica, ponovo ovu predstavu približiti publici te ponovno potaći reakcije.



Govoreći i tome koliko ima glume u svakodnevnim životu i koliko je stvarnost dio pozorišta, Sokolović je okupljenim novinarima rekao da su i oni kao u predstavi . Oni su se obukli, našminkali, neki režiser ih je poslao. Također misle i o tome šta govore, rekavši da i oni imaju ulogu.



"Ne bavim se pozorištem da bih glumio, želim da igram da bih nešto rekao", sažeo je ukratko Sokolović značaj pozorišta i ono što je za njega gluma.



U petak će Sokolović održati peformans "Glumačka šetnja", od Centra kulture i mladih gdje se prvi put susreo sa pozorištem, gdje je bilo i prvo Dječije pozorište, do Kamernog teatra, gdje je odigrao prvu profesionalnu ulogu 8. novembra 1968. godine. Sve to će uraditi govoreći tekst iz predstave "Glumac ... je glumac ...je glumac".



Osim toga, Sokolović danas ima nastup u Narodnom pozorištu Mostar, u Ateljeu Figure u četvrtak će biti otvorena izložba plakata pozorišnih predstava Zijaha A. Sokolovića, a u petak i subotu na sceni Centra kulture i mladih bit će izvedene predstave "CABAres,CABArei" i "Međuigre 0-24".

