"I love my life" (Ja volim svoj život) moto je četvrtog Festivala ulične umjetnosti (FUU), koji će biti održan od 6. do 8. septembra u Sarajevu.

Foto: Fena

Direktor festivala Aleš Kurt naglašava da je Festival ove godine ambiciozniji u odnosu na prethodna tri, te da organizatori imaju nove ideje i inicijative koje bi promijenile sliku ulične umjetnosti u Sarajevu.



- Imat ćemo različite vidove umjetnosti, od teatra, performansa, uličnog teatra, pa do koncerata i različitih muzičkih žanrova, kao što su moderna klasična muzika ili underground, rock ili čak neke moderne etno varijante. Imat ćemo i živahan likovni program sa muralima, izložbama i novom idejom da se počne praviti podzemna galerija, koja bi se vjerovatno zvala garaža i bila bi nešto novo u Sarajevu - rekao je Kurt.



On smatra da festival svake godine raste i dovodi veći broj umjetnika izlagača i posjetioca, te da utiče i na promjenu stila života građana Sarajeva.



- Posebno mislim na korištenje javnih prostora. Ljudi moraju shvatiti da su to njihovi prostori i da imaju pravo da ih koriste na lijep način, da uživaju u njima i svom gradu. Želimo da nauče da uživaju u svom životu, a zato je ovogodišnji moto "I love my life" - objasnio je Kurt.



Kako je kazala glasnogovornica Festivala Lamija Alispahić - Džindo, lokacije održavanja Festivala su zgrada Papagajka, Veliki park, Tržnica, ulica Maršala Tita i plato Narodnog pozorišta.



- Učestvovat će veliki broj izvođača iz BiH i regiona, a ulaz na sve događaje je besplatan, tako da bih ovim putem pozvala ljubitelje ulične umjetnosti i sve zainteresirane da nam se pridruže - kazala je Alispahić - Džindo.



Svečanost otvorenja Festivala će biti održana 6. septembra u 19 sati na platou ispred Narodnog pozorišta.



Program Festivala u subotu i nedjelju će biti održan od 17 do 23 sata, a organizatori su pripremili i dječiji program koji će oba dana biti održan u Velikom parku u prijepodnevnim satima.



(FENA)