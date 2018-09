Otvaranjem izložbe Alberta Avija Albaharija "Deset izgubljenih godina" u sali Jevrejske opštine Jevrejska zajednica BiH je započela manifestaciju Evropski dani jevrejske kulture.

Foto: Fena

Evropski dan jevrejske kulture je jedinstven za sve zajednice po tome što uvijek ima temu koja je identična u svim zemljama Evrope. Ovogodišnja tema je Pričanje priče.



A izložba Alberta Avija Albaharija je baš to – pričanje priče. Albert Avi Albahari je 2005. godine napisao knjigu deset izgubljenih godina. Nakon pisanja knjige počeo je raditi i keramičke skulpture.



Albahari svojim skulpturama priča životnu priču od odvođenja roditelja u Jasenovac, spašavanja, skrivanja u Splitu, dolaska u Izrael, odrastanja, stavaranja porodice, sjećanja kao i nekih novijih susreta sa Sarajevom…



Na sarajevskoj izložbi ne nalaze se skulpture, nego je autor, zbog lakšeg transporta slikao svoje skulpture i izložio slike. Izložba se sutra premješta u galeriju Novi hram i bit će otvorena do 17. septembra.



Albahari govoreći o razlozima za nastanak ove serije skulptura, kasnije i slika kaže da je imao potrebu da nešto ostavi svojoj porodici. Počeo je tako da skuplja slike, dokumente i male priče na osnovu kojih je napisao knjigu "Deset izgubljenih godina".



"Tih deset godina su period od kad su me rastavili od majke u Sarajevu 1941. do dolaska u kibuc u Izaelu 1951. godine", kazao je Albahari.



Boris Kožemjakin, predsjednik Jevrejske općine u Sarajevu rekao je da se Evropski dani jevrejske kulture otvaraju izložbom koja priča jednu životnu priču.



(FENA)