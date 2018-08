U okviru kulturno-turističke manifestacije "Mostarsko ljeto 2018" u petak je u Centru za kulturu Mostar predstavljena knjiga pod nazivom "Bosanski ejalet u doba Bečkog rata 1683-169", autora Faruka Taslidža.

Spomenuta knjiga tretira pitanje Bečkog rata, koji je značajna prekretnica u europskoj povijesti, ali i uzrok prijelomnih događanja.



- Ovo je knjiga koja govori o Bečkom ratu koji je vođen od 1683 do 1699 godine. Tu je u fokusu BiH, zapravo, Bosanski ejalet , u tim ratnim godinama. U dosadašnjoj literaturi i kronikama, uglavnom je na neki način, akcent na velikim frontovima, gdje su se vodile bitke između Osmanlija i njihovih europskih protivnika. Bosna je bila na margini svih tih događanja i ostalo je nejasno kako se dogodilo to, da su se poremetili planovi velikih europskih sila po kojima je Bosna trebala da ima istu sudbinu, kao i neke druge europske teritorije koje su Osmanlije izgubile u spomenutom ratu. Međutim dogodilo se jedno čudo, bosanskog otpora možemo tako reći, tako da je taj domaći element, izgleda, pomrsio planove velikih europskih centara - kazao je Taslidža.



Cilj autora bio je da na što objektivniji način prikaže sliku Bosanskog ejaleta iz doba tog sudbonosnog, šesnaestogodišnjeg rata.



Jedan od promotora knjige, ujedno i mentor dr. Faruka Taslidže, profesor emeritus Enes Pelidija naglasio je da prema njegovom mišljenju ova knjiga zaslužuje vrijednu pozornost, ne samo Mostara, Hercegovine ili BiH, nego i šire regije.



- Taj značaj je u činjenici što je povezano i s europskom historiografijom, pa u tom smislu ovakva tema, koliko znam osim jedne knjige Igora Stanojevića koji je na tu temu pisao u Srbiji, nije više urađena, osim u kontekstu nekih monografija ili historija pojedinih naroda i to je sve. Za Mostar i Hercegovinu, ali i Bosnu u cijelosti, ona je značajna, zbog toga što je pisana na osnovnu izvorne arhivske građe i osmanske i zapadne provenijencije – istaknuo je Pelidija, priopćeno je s kulturno-turističke manifestacije "Mostarsko ljeto 2018".





