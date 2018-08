U okviru manifestacije "Mostarsko ljeto 2018" u Centru za kulturu Mostar u utorak je upriličena promocija knjiga "Perom i kamerom o Mostaru", autorskog trojca Tibora Vrančića, Smaila Špage i Ismaila Brace Čampare te "Stambol u Mostaru", autora Tibora Vrančića.

Foto: Fena

Autori su zaljubljenici u Mostar koji spašavaju sjećanja i složni su u jednom, a to je da je povijest Mostara cjelovita, nepromjenjiva i neprekrojiva, kazao je moderator promocije Nedžad Maksumić.



- 'Perom i kamerom o Mostaru' je zbirka svih putopisaca koji su dolazili u Mostar, još prije sto i više godina, i koji su pisali o njemu. Zanimljivo je to, s aspekta današnjeg turizma i današnjih turista, uporediti kako su nekada strani turisti doživljavali Mostar, a kako ga danas doživljavaju. U knjizi je napravljena i kombinacija s fotografima iz istog razdoblja koji su ostavili trag u fotografiji. Ta smo dva stila ukomponirali, tako da imamo 47 putopisaca i oko 30-tak fotografa - kazao je Tibor Vrančić, jedan od autora knjige "Perom i kamerom o Mostaru".



- Što se tiče knjige 'Stambol u Mostaru' ilustrator je Miodrag Miličević koji je radio slike u akvarelu na osnovu starih fotografija. Onda sam uzeo tekstove iz starih knjiga koje se nalaze na web stranici 'CIDOM'-a. Riječ je o pojedinim tekstovima o Mostaru, stanovnicima tadašnjeg Mostara, raznim smiješnim događajima, manje važnim za Mostar, ali koji su isto dio povijesti, tako da sam i to sastavio u jednu knjigu -istakao je Vrančić.



Kako je pojasnio Smail Špago, jedan od autora knjige "Perom i kamerom o Mostaru", svaka knjiga o Mostaru doprinosi cjelokupnijoj slici o gradu.



- Sve drugo se zasniva na pričama, ali to prođe i završi se na priči. Ovo je najljepše što za Mostar netko može uraditi, a to su pisani dokumenti o našem gradu - istaknuo je Špago.



Suradnja između autora razvila se kroz uređivanje fotografija starog Mostara na društvenim mrežama.



- Iskupili smo negdje oko 10 000 fotografija starog Mostara. Zatim smo otvorili stranicu 'CIDOM', na koju smo postavili sve knjige do kojih smo došli i spomenute fotografije - naglasio je Vrančić.



CIDOM - centar za informaciju i dokumentaciju Mostar je web stranica na kojoj se mogu pronaći brojni stari tekstovi koji govore o povijesti Mostara, stare fotografije, dokumenti i zanimljivosti koje je nekoliko entuzijasta vrijedno i uporno tražilo i pronalazilo na mnogim stranama kako bi ih sačuvali od zaborava za one koji se žele sjećati, kao i za generacije koje dolaze.



Promotor knjiga bio je novinar i publicist Šemsudin Zlatko Serdarević, a večer je upotpunilo čitanje odlomaka iz obje knjige, koje je izdvojio i pročitao direktor Mostarskog teatra mladih Sead Đulić, priopćio je organizator Mostarskog ljeta.



(FENA)