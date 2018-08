U organizaciji sarajevske Općine Stari Grad danas su za posjetioce otvorena vrata Saburine kuće, nacionalnog spomenika iz 18. vijeka, javlja Anadolu Agency. Ovim su počeli ”Dani otvorenih vrata Saburine kuće“, koji će trajati do 17. augusta.

Foto: AA

Saburina kuća, nacionalni spomenik, koja je izgrađea u 18. vijeku kao porodična kuća Sabura, stare sarajevske esnafske porodice kazandžija i trgovaca kazandžijskom robom, zahvaljujući Općini Stari Grad restaurirana je i ponovo otvorena 2014. godine.



Zainteresirani će do 17. augusta, od devet do 16 sati, imati priliku posjetiti Saburinu kuću (Ulica Saburina br. 6, MZ Sumbuluša) i upoznati se s njenim nastankom i historijatom kroz obilazak kuće s kustosom Rasimom Ibrovićem.



Posjetioci će biti u prilici upoznati se s kulturom stanovanja tog perioda, vidjeti autentične begovske nošnje, kako bi što vjerodostojnije prikazali običaje koji su se u kući nekada provodili, ali i druge predmete iz osmanskog perioda. Smatra se da je kuća stara oko 270 godina.



Kustos Saburine kuće Rasim Ibrović rekao je da ovakve kuće možemo nabrojati na prste jedne ruke u Bosni i Hercegovini.



”U Općini Stari Grad imamo svega dvije kuće koje su javnog ili polujavnog tipa, a predstavljaju tradicionalnu stambenu arhitekturu u Bosni”, rekao je Ibrović.



Posjetitelji će imati priliku da vide dio kuće u prizemlju, koji se naziva Selamluk, mutfak (kuhinju), musafirhanu (sobu za goste), kao i druge sobe opremljene kao što se to radilo u periodu 18. vijeka.



Tokom restauracije Saburine kuće samo čišćenje sobe Selamluka trajalo je godinu uz pomoć studenata s Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo.



U periodu od četiri godine Općina Stari Grad je uložila oko 400.000 KM u restauraciju Saburine kuće.



Kuća je bila u privatnom vlasništvu do prije devet godina kada je došla u posjed Općine Stari Grad. Nakon toga je započela restauracija objekta, koji se nalazio u vrlo lošem stanju prema riječima Načelnika Općine Stari Grad Ibrahima Hadžibajrića.



”Ova kuća je sačuvana ne od zaborava, nego od potpunog propadanja”, rekao je Hadžibajrić.



Dodao je da će u naprednom periodu nastojati da ovu kuću približe svima otvaranjem njenih vrata za širu javnost.





(AA)