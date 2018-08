Bugojanka Ajka Mujić-Avdibašić zaljubila se u pisanje aforizama još 1988., kada je manji broj njih odabran i objavljen u jednom časopisu.

Foto: FENA

Posebno važnim smatra aforizme napisane tokom proteklog rata, u vrijeme kada je skupa s ostalim prosvjetnim radnicima bila prinuđena da bude van školskih učionica.



Sarađivala je s lokalnom RTV, koja je u svom programu redovno emitirala njene aforizme, a onda se rodila ideja da ih sve objedini u zbirci koju je nazvala “Ovdje puca”.



-To, džepno izdanje, brojalo je oko 270 aforizama. Štampano je u 500 primjeraka koji su dostavljani na prve linije odbrane. To je, po meni, bilo veoma važno zbog podizanja morala boraca - prisjeća se.



Nakon toga, nastavila je pisati pa je 2008. objavila svoju prvu zvaničnu knjigu aforizama “Ovdje puca i mir”, čije izdavanje je zabilježeno u Nacionalnoj biblioteci u Sarajevu.



Veliku pažnju građana izazvala je i njena zbirka aforizama “Neobrađena bosanska pamet” iz 2012., te posljednja zbirka “Šuplji krugovi” koja je promovirana u junu ove godine.



- Inspiraciju za pisanje nalazim najviše u ovim, teškim vremenima - ističe Mujić-Avdibašić te dodaje da joj je cilj da ljudi koji čitaju njene aforizme “vide stvari koje se dešavaju oko njih, da se okrenu na pravi put, budu bolji, pošteniji i humaniji, da pomažu jedni drugima”.



-Izgubile su se vrijednosti koje smo nekada cijenili, a ljudi sve manje obraćaju pažnju na to. Jednostavno, samo se nasmiju i idu dalje. Bojim se, sve češće iz svoje zemlje - smatra ona.



Kaže da nije nikada brojala, ali da pretpostavlja da je dosad napisala oko 2.000 aforizama, od kojih je objavila 500-600.



Kao nekome ko se opredijelio za životnu profesiju matematičara često je pitaju za njen interes i vezu s aforizmima.



-Matematika i aforizmi idu skupa. Jer, aforizam i jest logičko mišljenje, sažeto razmišljanje u kojem se u samo jednoj rečenici može puno toga reći - kazala je.



Mišljenja je da današnje društvo ne vodi puno računa o značaju pisanja i, općenito, umjetnosti.



- Da je drugačije, sigurno da bih se okušala i u pisanju nekih drugih formi. Ovako, sve što imam da kažem “izbacim" kroz aforizme - zaključuje Mujić-Avdibašić.





(FENA)