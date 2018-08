Sarajevo film festival (SFF), 24. po redu, otvoren je večeras svečanom ceremonijom ispred Narodnog pozorišta u Sarajevu.

Arhiv / 24sata.info

SFF-u će trajati od 10. do 17. augusta, a započinje filmom „Hladni rat“ oskarovca Pawela Pawlikowskog. Bit će prikazano 266 filmova u 18 programa, iz 56 zemalja. Svjetske premijere zabilježit će 52 a, a međunarodne 23 filma.



Večerašnjoj svečanosti su prisustvovali brojni gosti Festivala, te javne i kulturne ličnosti iz BiH i regiona.



Turskom reditelju Nuri Bilge Ceylanu i osnivaču Fondacije Hastor i ASA Prevent grupacije Nijazu Hastoru večeras će biti uručena nagrada „Počasno Srce Sarajeva“ za kontinuiranu podršku razvoju Sarajevo Film Festivala.



Hastor je nakon prolaska crvenim tepihom naglasio da mu je ova nagrada izuzetno važna, te da grad Sarajevo zaslužuje festival visokog renomea.



- Kad dobijete srce nečega što vam je izuzetno važno, to vam mnogo znači i teško je opisati. Sarajevo je meni nadraži grad i mnogo mi znači dobiti njegovo srce. Vidite ovu silnu ljepotu, ovo što se dešava u Sarajevu za vrijeme SFF-a može se vidjeti još samo u Kanu i eventualno u Berlinu. Ovaj grad je to zaslužio i ja pokušavam participirati – izjavio je Hastor.



Prije ceremonije otvorenja, pored Festivalskog trga upriličen je gala prijem dobrodošlice na kojem su se okupili brojni gosti ovogodišnjeg festivala. Tu su se našle poznate ličnosti kao što su: Rijad Gvozden, Danis Tanović, Sabina Ćudić, Elmedin i Dalija Konaković, Mirsad Hadžikadić, Damir Mašić, Amina Begović, Marija Houdolin, Elma Hašimbegović, Moamer Kasumović, Severina i Igor Kojić, Senad Softić, Dino Merlin, Saša Lošić i brojni drugi.



- Hvala Miri što je napravio ovaj festival i što tako dugo traje – kazala je redovna gošća SFF-a, hrvatska pjevačica Severina i dodala da se u Sarajevu uvijek osjeća kao kod kuće.



Organizatori SFF-a očekuju rekordan broj posjetilaca, a gledaoci će filmove gledati u Narodnom pozorištu, Ljetnom kinu Metalac, KSC Skenderija, kinima Meeting point i Multiplex Cinema City, ljetnom kinu Novi Grad, MMC kinu Ilidža te Art kinu Kriterion.

(fena)