Program „U fokusu“, po prvi put na Mediteran Film Festivalu, donosi najbolja ostvarenja kinemtografije zemalja Mediterana iz protekle godine.

To je showcase izuzetnih filmova od kojih su neki već ostvarili uspjeh na prestižnim filmskim festivalima širom svijeta, dok će drugi u Širokom Brijegu imati premijerno prikazivanje, priopćeno je iz Mediteran Film Festivala.



„U fokusu“ je riječ o dinamičnoj i raznovrsnoj selekciji od sedam filmova koji su po mišljenju selektora festivala Zdravka Mustaća, već obilježili filmsku godinu ili njihovo vijeme tek dolazi.



„U fokusu“ će se moći pogledati „Egipatska bijedu“, redatelja Khaleda Khella, film „Escalero“, španjolca Javiera Gomisa, film „Točka ispod slova ba“, egipatske redateljice Hane El Rakhawi.



'Znanstveni dnevnik New Yorka: Zašto New York drži dim u podzemlju?' naziv je filma španjolske redateljice Mar González Ruiza de Larramendi, dok trojac Iso Luengo, Jorge Moneo Quintana i Andrea Ballesteros donosi dokumentarac „Unutrašnji grad“.



„Dobre vijesti“ u fokusu su talijanskog redatelja Sebastiana Luce Insinga a na MFF iz Grčke stiže film redatelja Petrosa Niamonitakisa „Vani“. Filmovi iz ove selekcije nisu u konkurenciji za nagrade.



19. Mediteran Film Festival će se održati od 22. do 25. kolovoza 2018. u Širokom Brijegu. U natjecateljskom programu bit će prikazano dvadeset filmova, po deset u konkurenciji dugometražnog, odnosno deset u konkurenciji kratkometražnog dokumentarca. Za prve dvije nagrade odgovoran je žiri, dok treću nagradu, glasanjem za omiljeni film, bira publika.



