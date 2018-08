Promocija knjige "Deblokada grada", autora Elvedina Nezirovića, u izdanju Centra za kritičko mišljenje i portala Tačno.net, upriličena je u četvrtak navečer u Muzičkom centru "Pavarotti" u Mostaru.

Foto: FENA

Knjiga "Deblokada grada" je zbirka tekstova, eseja i kolumni koji tematiziraju Mostar, njegovu bližu i dalju prošlost, kulturu te aktualnu društveno-političku situaciju.



- Knjiga nastala iz potrebe da se javno progovori o nekim stvarima, te kako bi rasvijetlila mostarsku zbilju – kazao je autor, dodavši kako je knjiga u biti priča o gradu koji je to nekada bio.



- Mostar, a posebno njegov istočni dio izgubio je sve elemente urbane gradske sredine i pretvorio se u provinciju – kazao je Nezirović te pojasnio kako je naziv knjige "Deblokada grada" simboličan naziv a predstavlja želju da se deblokira neki normalni Mostar koji je, kako kaže, prigušen, skliješten i blokiran različitim etnopolitičkim narativima koji .



- Trenutna perspektiva Mostara nije nimalo svijetla, a sve je to posljedica djelovanja političkih elita koje vladaju dvadeset i pet godina – ističe Nezirović.



Osim autora, na promociji su govorili prof. dr. Ivan Šarčević, prof. dr. Nerzuk Ćurak, književnici Asmir Kujović i Nedžad Maksumić, a uime izdavača - portala tačno.net i Centara za kritičko obratio se Amer Bahtijar.



Fra Ivan Šarčević ističe kako Nezirović piše nenametljivo, ne zauzima stav s visoka, te ne spušta "viktimološko-pravednički oganj na neistomišljenike"



- Subjektivno sjećanje i svjedočenje dio je povijesnoga konteksta. Sjećanje i historiografija se ne isključuju, ali nisu isto. Jedino, a to nije malo, nego je gotovo sve, gdje Nezirović nastoji biti apologet, jest obrana osobne savjesti i odgovornost za drugoga čovjeka kao čovjeka, konkretnoga čovjeka, i što je moguće više pojedinca bez ideologije, bez etiketa jeftinoga pripadanja - ocijenio je fra Ivan.



Novinar i publicist Viktor Ivančić napisao je kako "Nezirović nema trunke milosti dok u svojim esejima opisuje i analizira političku, društvenu i kulturnu stvarnost socijalnog poprišta koje ga zaokuplja".



- Rezultati tih kritičkih seciranja nerijetko su takvi da je lokalpatriotima tanjih živaca ili osjetljivija želuca uputnije na vrijeme napustiti kiruršku salu. (...) Pisac snažno vjeruje u razloge i svrhu svojeg buntovništva, njegovo nemirenje sa sudbinom i potreba da 'pliva protiv struje' daleko su od poze, dok, s druge strane, snaga rukopisa, dubina uvida i sposobnost suptilnog anticipiranja njegov mikrosvijet oslobađa granica, tako da 'Mostar' što je ovdje (stjecajem zavičajnih okolnosti) u fokusu – za sve nas koji živimo na ovim prostorima – umjesto lokalnoga dobiva univerzalno značenje - napisao je Ivančić.

(FENA)