S ciljem osnaživanja kulturnog turizma i uvrštavanja te grane turizma kao jedne od strateški važnih, dvije organizacije iz Sarajeva i Mostara, udružile su snage u realizaciji projekta "Sunčana strana Federacije BiH 2018.".

Tim projektom Udruženje Obala Art Centar iz Sarajeva i agencija PRimera iz Mostara, uz potporu Federalnog ministarstva okoliša i turizma, sve do listopada će organizirati niz umjetničkih sadržaja s ciljem promocije i obogaćivanja kulturno-turističke i zabavne ponude Mostara i Sarajeva, gdje će se programi i održavati.



Tako će se 2., 3. i 4. kolovoza na platou Hrvatskog doma hercega Stjepana Kosače u Mostaru prikazivati filmske projekcije u sklopu programa Ljetno kino.



Prvi dan na programu je dječji film Pat&Mat, drugi dan drama Blancanieves/Snow White, dok je treći dan rezerviran za film Trg (The Square), koji je inače nagrađen Zlatnom palmom na Cannes Film festivalu 2017. godine



Sve projekcije počinju u 20.45 sati, uz besplatan ulaz za sve turiste, djecu i građane Mostara.



Udruženje Obala art centar se zahvaljuje HD hercega Stjepana Kosače koji su ustupili plato za održavanje programa Ljetno kino.



Nakon prvih prikazanih, projekcije filmova će se nastaviti svakog vikenda (četvrtak-subota) od 23. kolovoza pa sve do kraja rujna, priopćili su iz PRimere.

